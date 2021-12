„Für ein MLP mit Zukunft“ MLP-Kritiker macht ernst – und startet seinen Blog

Im Juni kündigte Karl Benedikt Biesinger einen Blog an, der sich ausschließlich der Kritik am Finanzvertrieb MLP widmet. Nun macht der Heidelberger Gesellschafts- und Bilanzrechtler ernst: Er hat den Blog unter dem Titel „Für ein MLP mit Zukunft“ online gestellt.

In seinem Blog will Biesinger nach eigenen Angaben „sein Wissen mit anderen Aktionären und Aktionärsvertretern teilen und mit ihnen, aber ebenso auch mit MLP-Mitarbeitern und -Kunden und selbstverständlich auch mit dem Management eine substantiierte und fruchtbare Diskussion über die aktuelle Situation und die Zukunft des Unternehmens führen“. Der Blog ist im Internet unter der Adresse www.karlbiesinger.de zu finden.



HV-Statements zum Nachlesen

Biesinger hatte bei der MLP Hauptversammlung die Entwicklung des Unternehmens in den letzten zehn Jahren als „schleichenden Niedergang“ bezeichnet und den MLP-Vorstandsvorsitzenden Uwe Schroeder-Wildberg dafür verantwortlich gemacht und zum Rücktritt aufgefordert. Der MLP-Chef wies die Rücktrittsforderung zurück. Außerdem stellte MLP die Absichten des Aktionärsvertreters infrage.

In seinen ersten Blog-Beiträgen will Biesinger den Lesern alle von ihm bei der MLP Hauptversammlung gegebenen Statements und die gestellten Fragen zum Nachlesen zur Verfügung stellen. Biesinger hatte insbesondere den Einbruch in der Neukundengewinnung, den Rückgang des Altersvorsorge-Neugeschäftes sowie etliche strategische Entscheidungen von Schroeder-Wildberg kritisiert.