Für institutionelle Anleger DJE Kapital baut Vertrieb um

Michael Mewes ist seit Ende Mai Leiter Client Portfolio Management im Vertriebsteam des Vermögensverwalters DJE Kapital (DJE). Er betreut institutionelle Mandate wie Kreditinstitute, Stiftungen, Versorgungswerke und Pensionskassen. Darüber hinaus soll Mewes den Vertrieb bei produkt- und marktrelevanten Fragen unterstützen. Ferner ist der 56-Jährige bei DJE angetreten, um interne Abläufe zwischen Portfoliomanagement, Vertrieb und Kunden zu koordinieren.

Mewes eilt der Ruf voraus, die Bedürfnisse verschiedener Anlegergruppen genauso gut zu kennen wie die Anforderungen für ihre optimale Betreuung auf der Vertriebsseite. Vor seinem Wechsel zu DJE war Mewes 22 Jahre bei J.P. Morgan Asset Management als Geschäftsführer (Managing Director) für den Client-Portfolio-Management-Bereich vor allem im deutschsprachigen Raum, zuletzt auch international, zuständig.

Davor sammelte der studierte Betriebswirt Kenntnisse sowohl bei einer Tochtergesellschaft der Commerzbank sowie in der Deutschen-Bank-Gruppe als Trainee und als Fondsmanager bei der DWS. Bei DJE berichtet Mewes direkt an Thorsten Schrieber, im Vorstand verantwortlich für Vertrieb, Sales Support sowie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Müller steigt auf

Auch an einer anderen Stelle stellt DJE seine Mannschaft um und spricht dabei von einer „strategischen Neuausrichtung“ im Vertrieb. Julian Müller verantwortet ab August den Vertrieb an institutionelle Anleger. Der 34-Jährige ist bereits seit März 2016 für DJE tätig, bislang als Director Institutional Sales.

Müller soll die Betreuung bestehender Kunden ankurbeln und das Neugeschäft mit den Großanlegern ausbauen. Ebenso wie Neuzugang Mewes berichtet auch Müller an Vorstandsmitglied Schrieber.

Müller kommt trotz seines Alters bereits auf über zwölf Jahre Erfahrung in der Betreuung institutioneller Investoren. Bevor Müller 2016 bei DJE an Bord ging, hat er für das Analysehaus Oekom Research Asset Manager, institutionelle Anleger und Emittenten in Fragen nachhaltiger Anlagen beraten. Davor arbeitete der Betriebswirt rund acht Jahre bei State Street Global Advisors im institutionellen Vertrieb für Deutschland und Österreich.