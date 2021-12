Für langfristige Investoren Pictet AM startet Fonds mit Fokus auf Familienunternehmen

Studien zeigen: Familienunternehmen sind in der Regel profitabler und schneiden besser ab als ihre nicht familiengeführten Wettbewerber. Diese Vorzüge bündelt Pictet Asset Management in einen Aktienfonds, der global in ausgwählte Unternehmen in Familienhand investiert.