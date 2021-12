Für mehr Neues Laransa holt sich Hightech-Berater

Nick Sohnemann berät ab sofort das Research-Team von Laransa Private Wealth Management bei der Suche nach „disruptiven Innovationen“, wie es das Unternehmen ausdrückt. Er soll also nach tiefgreifenden Erfindungen –Ausschau halten, die die Welt verändern können – vor allem mit Blick auf Technologie.„Disruption als Investmentsegment gewinnt zunehmend an Bedeutung und Attraktivität“, erklärt Andreas Leckelt, Geschäftsführer von Laransa Private Wealth Management. „Dabei geht es nicht nur um die disruptiven Innovatoren selbst, sondern – und viel wichtiger noch - um die bereits etablierten Anbieter.“Der Trend- und Innovationsforscher Sohnemann begleitet seit 2008 Unternehmen auf ihrem Weg zur Erfindung. Studiert hat er Media Studies an der University of Westminister in London sowie Media Management (MBA) an der Hamburg Media School. 2013 gründete er die Innovationsberatung Futurecandy. Zusätzlich arbeitet er im Innolab der Hamburg Media School.