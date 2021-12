Redaktion 30.01.2015 Lesedauer: 1 Minute

Für Vermögensverwalter und unabhängige Finanzberater iShares bringt ETF-Programm nach Deutschland

In den USA läuft das iShares Connect Programm bereit seit sieben Jahren. Nun will die Blackrock-Tochter damit auch Vermögensverwalter und unabhängige Finanzberater in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenbringen.