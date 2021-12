Für Versicherer in Europa Threadneedle ernennt neuen Vertriebschef

Patrick Steiner leitet ab sofort den Vertrieb an Versicherer in Europa bei der Investmentgesellschaft Threadneedle Investments. Er arbeitet von Zürich aus und berichtet an Andrew Nicoll, Leiter des weltweiten Vertriebs an Versicherer. Gemeinsam mit dem Vertrieb an institutionelle Kunden in Europa soll Steiner die Beziehungen zu europäischen Versicherern auszubauen.Steiner kommt vom Versicherungsspezialisten Conning Asset Management, wo er seit 2012 in der Geschäftsentwicklung mit Schwerpunkt auf europäischen Versicherern tätig war. Zuvor arbeitete er in der Geschäftsentwicklung bei Wellington Management International, leitete den Vertrieb in Europa bei Deutsche Asset Management in der Schweiz und war bei der Credit Suisse Group tätig.