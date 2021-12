Für Vertrieb in Deutschland zugelassen Henderson legt zwei neue Fonds für Unternehmensanleihen auf

Henderson Global Investors schafft zwei neue Angebote im Bereich festverzinslicher Anlagen: Der britische Vermögensverwalter legt die Unternehmensanleihen-Fonds Henderson Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund (LU1120394736) und Henderson Horizon Global Corporate Bond Fund (LU1120392953) auf. Die beiden in Luxemburg registrierten Ucits-Fonds sind in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen.Steve Drew, Chef der Schwellenmarkt-Kredite, wird den Schwellenmarktanleihen-Fonds managen. Der Fonds, der auf Unternehmensanleihen von Schwellenmärkten setzt, soll den J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI Broad Diversified) schlagen.James Briggs, Anleihenfonds-Manager, wird den globalen Unternehmensanleihen-Fonds verantworten. Im Fokus des Fonds: Anlagen in Investment-Grade-Unternehmensanleihen weltweit. Benchmark des Fonds ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index.Die Fondswährung ist der US-Dollar. Für den Vertrieb in der Schweiz wird eine entsprechende Genehmigung noch angestrebt.