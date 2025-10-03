Fürstlich Castell’sche Bank – eine der ältesten deutschen Privatbanken, die Vermögensmanagement nach den klaren Werten der Eigentümer anbietet.

Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen (li.) und Ferdinand Fürst zu Castell-Castell: Seit Gründung der Fürstlich Castell’schen Bank im Jahr 1774 liegt der Fokus auf nachhaltigem Wachstum.

Die Castell Bank als langfristig ausgerichteter Asset Manager mit Fondsmanagement und Vermögensverwaltung ermöglicht Investoren Substanzerhalt und weiteren Vermögensaufbau – mit fokussierten Investitionen bei der Anlage gemanagt von Profis und langfristigem Erfolgsausweis.

Als klassische Privatbank im Besitz zweier Fürsten zeichnet sich Castell Bank durch eine hohe finanzielle Solidität mit einer Eigenkapitalquote von über 20 Prozent aus. Dieses Fundament ermöglicht es der Bank, ihre Anlagevorstellungen unabhängig umzusetzen. Dabei investieren die Bank und ihre Portfoliomanager langfristig gleichermaßen für ihre Anleger wie für die Eigentümer der Bank, deren Vermögen ebenso verwaltet werden. Die Castell Bank lädt ihre Kunden ein, die sich damit identifizieren, den Weg der Finanzanlage gemeinsam zu gehen.

Erfolgreicher Vermögensaufbau, Anlagephilosophie und Fondsstrategie

Die Fürstlich Castell'schen Bank betont die Überzeugung, dass Anleger für einen erfolgreichen Vermögensaufbau auf solide und erfolgreiche Mischfonds setzen sollten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien und einem vernünftigen Anteil an Gold als reale Werte, welche sich langfristig als überlegenes Investment erwiesen haben. Die Bank investiert dabei langfristig und diszipliniert, mit dem Anspruch, robuste Fonds zu managen, die eine angemessene Rendite erwirtschaften.

Das Kernstück der Investmentphilosophie bilden Aktien als Eigentumsanteile an wertschöpfenden Unternehmen. Die Bank möchte an deren Erfolg teilhaben und von der Wertschöpfung profitieren. Bei der Auswahl der Unternehmen wird ein Qualitätsansatz verfolgt, der auf stabilen Geschäftsmodellen, überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen, soliden Gewinnen, niedriger Verschuldung und starken Wettbewerbsvorteilen basiert.

Gleichzeitig werden nur Unternehmen ausgewählt, die eine attraktive Aktienmarktbewertung aufweisen und ihre Aktionäre über angemessene Dividenden oder Aktienrückkäufe am Gewinn beteiligen. Die Analyse umfasst systematisch finanz- und markttechnische Daten hinsichtlich Qualität, Bewertung und Wachstumsaussichten. Aus den aussichtsreichsten Aktientiteln werden konzentrierte und ausreichend diversifizierte Portfolios gebildet.

Fondsangebot

Die Fürstlich Castell'sche Bank konzentriert sich auf eine ausgewählte Anzahl von Publikumsfonds und Strategien, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren:

Aktienfonds:

Castell Aktien Global: Investiert weltweit über verschiedene Branchen hinweg.

Castell Digital Opportunities: Fokussiert sich auf Technologie-affine Unternehmen.

Multi-Asset-Fonds:

Castell Global Opportunities

Castell Global Growth Opportunities: Dieser Fonds wurde im Juni 2021 aufgelegt und hat ein Volumen von 38,85 Millionen Euro.

Castell Global Income Opportunities: Eignet sich für Anleger, die eine kurzfristigere oder konservative Ausrichtung bevorzugen, da der Fonds einen höheren Anteil an Anleihen hält.

Die Fürstlich Castell'sche Bank legt darüber hinaus Wert auf eine, falls erwünscht, persönliche Beratung oder ein angenehmes digitales Angebot, um Interessierte und Investoren zu erreichen – auch darin sieht die Bank ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern.