Nikolaus Pöhlmann, Leiter Fondsmanagement der Fürstlich Castell’schen Bank: „Qualität und Disziplin bei der Finanzanlage sind für uns entscheidende Faktoren - wir investieren konsequent nur zu einem für uns maximal angemessenen Preis, weitgehend langfristig und verfolgen kein kurzfristig ausgerichtetes Handeln.“

DAS INVESTMENT: Herr Pöhlmann, „Fürstlich Castell’sche Bank“ – ein eleganter Name. Was zeichnet die Bank aus?

Nikolaus Pöhlmann: Die Castell Bank – mit zwei Fürsten als Eigentümern, 251 Jahren Geschichte, finanziell solide mit über 20 Prozent Eigenkapitalquote; und damit weit besser als der Bankenstandard – betreibt klassisches Bankgeschäft. Hinzu kommen ein qualitativ sehr gelungenes Publikumsfonds- und Fondsgeschäft sowie Vermögensverwaltung für jedermann – jung und älter. Dabei werden Investoren beziehungsweise Anleger über eine persönliche Beratung oder über ein angenehmes digitales Angebot erreicht.

Was uns beim Investieren sicher besonders auszeichnet, ist, dass wir langfristig investieren – gleichermaßen für unsere Kunden wie für unsere Eigentümer, deren Vermögen wir mitverwalten. Die, die sich damit identifizieren, laden wir ein, den Weg der Finanzanlage gemeinsam mit uns zu gehen.

Gehen Sie doch bitte näher auf die Fonds ein, die Castell Bank initiiert hat und berät.

Pöhlmann: Wir sind der Ansicht, dass Anleger für einen erfolgreichen Vermögensaufbau im Wesentlichen auf solide erfolgreiche Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien und einem vernünftigen Anteil an Gold setzen können.

Reale Werte haben sich langfristig als überlegenes Investment erwiesen, auch wenn es auf dem Weg dorthin zeitweise zu stärkeren Kursschwankungen kommt. Vor allem Aktien als Eigentumsanteil an wertschöpfenden Firmen sind eine rentable Investition – Firmenlenker und Angestellte auf der ganzen Welt gehen jeden Tag ihrer Arbeit nach und schaffen über das Jahr hinweg kontinuierlich Produkte und Dienstleistungen, die gebraucht werden und für ihr Unternehmen Gewinn erwirtschaften. Als Aktionär oder Fondsberatermöchten wir an diesem Erfolg teilhaben und von der Wertschöpfung profitieren.

Welche Fonds haben Sie basierend auf dieser Investmentphilosophie initiiert?

Pöhlmann: Wir konzentrieren uns auf eine ausgewählte Anzahl von Publikumsfonds und Strategien, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren: Dazu gehören zwei globale Aktienfonds, der eine – Castell Aktien Global – investiert über verschiedene Branchen weltweit. Der andere – Castell Digital Opportunities – investiert gezielt in Technologie-affine Firmen. Die Multi Asset-Fonds – Castell Global Opportunities, Castell Global Growth Opportunities – setzen vor allem einen Aktienschwerpunkt. Wer es kurzfristig oder konservativ mag, ist mit dem Castell Global Income Opportunities gut bedient, da der Fonds einen höheren Anteil an Anleihen hält. Aus unseren erfolgreichen Investments bei europäischen Aktien heraus haben wir uns entschieden, auch einen Castell Aktien Europa zu initiieren und erfolgreich zu beraten.

Was unterscheidet Fürstlich Castell’sche Bank von Mitbewerbern?

Pöhlmann: Wir sind frei von Vorgaben eines übergeordneten Konzerns. Wir können unsere Anlagevorstellungen daher unabhängig umsetzen. Bei unseren Investitionsentscheidungen wenden wir eigene Analyse- und Bewertungsschwerpunkte an. Wir investieren ausschließlich so, wie es unserer Ansicht nach sinnvoll ist und langfristig einen echten Mehrwert schafft. In unseren Mandaten finden Sie keine vom eigenen Konzern emittierten Zertifikate beziehungsweise Wertpapiere.

Wie stellen Sie sicher, dass die Fonds langfristig erfolgreich bleiben?

Pöhlmann: Wir haben den Anspruch, die Fonds so aufzustellen, dass sie langfristig robust bleiben und eine angemessene Rendite erwirtschaften. Die Qualität einer Finanzanlage ist für uns ein entscheidender Faktor – wir achten darauf, dass die Firmen profitabel arbeiten, gute Renditen auf das Eigenkapital erzielen und die Aktionäre daran intensiv teilhaben lassen. Disziplin ist ebenso entscheidend: Wir investieren konsequent immer nur zu einem für uns maximal angemessenen Preis bei Aktieneinzeltiteln. Wir investieren weitgehend langfristig und verfolgen kein kurzfristig ausgerichtetes Handeln. Wir beraten konzentrierte Portfolios mit laufender Überprüfung der Einzelpositionen.

Wie sieht der Investitionsansatz konkret aus – wie wird investiert?

Pöhlmann: Wir wählen Aktien von Unternehmen aus, die stabil durch wirtschaftliche Zyklen, insbesondere auch in ökonomisch herausfordernden Zeiten, operieren. Im Fokus unseres Qualitätsansatzes stehen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen, soliden Gewinnen, niedriger Verschuldung und starken Wettbewerbsvorteilen, die zeitgleich eine attraktive Aktienmarktbewertung haben und ihre Aktionäre über angemessene Dividenden oder Aktienrückkäufe an den Gewinnen beteiligen. Wir analysieren systematisch finanz- und markttechnische Daten der Firmen nach Qualität, Bewertung, und Wachstumsaussichten. Wir investieren in die aus unserer Sicht aussichtsreichsten Aktientitel und konstruieren hieraus konzentrierte und ausreichend diversifizierte Portfolios für die Anleger.

Wer sind aktuell Investment-Favoriten?

Pöhlmann: Auch wenn man sicherlich schon von einer Boomphase in den KI-nahen Titeln aus den Bereichen Technologie, Kommunikation und Internet sprechen kann, sehen wir hier langfristig weiteres Potenzial. Wir unterscheiden uns vom Mainstream nicht zuletzt dadurch, dass wir bereits frühzeitig in größerem Stil weltweit in Banken investiert haben und weiterhin investieren.

Ist im Bankensektor nicht schon ein Großteil der künftigen Gewinne in den Kursen eingepreist?

Pöhlmann: Noch nicht vollständig, wie wir meinen. Trotz phänomenaler Kursentwicklung des Sektors sind wir davon überzeugt, dass es hier noch sehr viel weiter gehen wird. Hohe Dividendenrenditen, umfangreiche Aktienrückkäufe, Bewertungen, die im Vergleich zur Vergangenheit und zu anderen Marktsegmenten moderat sind, Zurückhaltung bei Bankenfusionen, stabile Zinseinnahmen, moderate Risikovorsorge, solide Gebühreneinnahmen sowie Wachstum im Kapitalmarktgeschäft liefern weiteres Potenzial für den noch von vielen Investoren stiefmütterlich behandelten Sektor.

Die frühe Positionierung im Bankensektor hebt die Fürstlich Castell’sche Bank von anderen Investoren ab?

Pöhlmann: Wir haben mit unserer Kompetenz und unserer Bankenfokussierung sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern, zumal wir frühzeitig auf diese Aktienmarktgelegenheit gesetzt haben, die sich zusätzlich neben Technologie- und Kommunikationsaktien aufgetan hat. Entsprechend erfreut sind wir und auch die Investoren über die Wertentwicklung all der von uns beratenen Castell Fonds.

Zur Person

Nikolaus Pöhlmann verfügt über 27 Jahre Expertise im Asset Management und Banking mit Schwerpunkten in Portfolio Management, Investor Relations und Kreditportfoliomanagement. Seit 2021 verantwortet er das Asset- beziehungsweise Fondsmanagement der Fürstlich Castell’schen Bank in Frankfurt. Zuvor war er acht Jahre bei der Deutschen Bank Investor Relations in London und Frankfurt tätig und beriet dabei auch Vorstand und Senior Management in Kapitalmarktfragen. Seine Karriere begann er im Kreditportfoliomanagement der Deutschen Bank, bevor er bei DWS als Head of Equities Team Global Financials und Portfoliomanager internationale Fonds mit einem Volumen von mehreren Milliarden Euro managte. Er etablierte erfolgreiche Investmentstrategien, gewann neue Investoren und erzielte mehrfach Preise für ausgezeichnete Fondsperformance. Mit fundierter Marktkenntnis, strategischem Weitblick und Führungserfahrung verbindet er analytische Stärke mit klarer Kundenorientierung.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.