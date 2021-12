Redaktion 23.07.2015 Aktualisiert am 10.03.2020 - 16:29 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Fundstück der Woche Wie ein verzweifelter Ehemann seinen geliebten Porsche schützen will

Manche Männer lieben gleich mehrfach. Mit der Zuneigung zur eigenen Frau ist das zwar manchmal so eine Sache. Aber sicher sind sich indes die meisten Männer, wenn es um ihre Beziehung zum eigenen Auto geht. Und Teilen ist da schon mal gar nicht drin. Aus diesem Grund hat ein Ehemann einen eher ungewöhnlichen Brief an seine Kfz-Versicherung geschrieben, wie unser Fundstück der Woche zeigt.