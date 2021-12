Doppelte Führungsmannschaft Funk Gruppe stellt 4 neue Geschäftsführer ein

Ralf Becker (52), Anja Funk-Münchmeyer (50), Hendrik F. Löffler (47) und Bernhard Schwanke (43) verstärken ab Januar 2021 die Geschäftsführung der Funk Gruppe. Damit setzt sich die die Geschäftsführung des Versicherungsmaklers aus acht Personen zusammen: Das Vierer-Team ergänzt die bisherige Geschäftsführung von Thomas Abel (63), Christoph Bülk (55), Yorck Hillegaart (64) und Claudius Jochheim (63).

Ralf Becker startete 1996 als Assistent der Geschäftsführung bei Funk. 2002 übernahm er die Leitung der Niederlassung Düsseldorf. 2015 wurde Becker in die Geschäftsleitung der Funk Gruppe berufen, seit 2018 ist er Geschäftsführer der Funk Versicherungsmakler.

In seiner neuen Position als geschäftsführender Gesellschafter wird er die Bereiche Sachversicherung, Technische Versicherungen, Transport, Multi-Line, Haftpflicht, Unfall, Professional Risks und Kredit sowie die Versichererbeziehungen verantworten.

Anja Funk-Münchmeyer trat 1998 der Funk Gruppe bei. Sie war zunächst als Juristin sowie in der Kundenbetreuung und -gewinnung tätig. 2012 übernahm sie die Leitung der Unternehmenskommunikation. 2016 wurde sie Mitglied der Geschäftsleitung der Funk Gruppe.

Als geschäftsführende Gesellschafterin verantwortet Funk-Münchmeyer künftig die Ressorts Unternehmenskommunikation, Digital und Organisationsentwicklung sowie das Funk Innovationsnetzwerk.

Hendrik F. Löffler ist seit 2002 bei Funk tätig. Er war zunächst Leiter der Risikomanagementberatung und übernahm 2008 die Geschäftsführung der Funk Risk Consulting. 2017 wurde Löffler in die Geschäftsleitung der Funk Gruppe berufen.

Als geschäftsführender Gesellschafter leitet er künftig das Risk Consulting, das Business Development und das internationale Geschäft.

Bernhard Schwanke begann seine Funk-Karriere 2005 als Assistent der Geschäftsführung. Er war unter anderem im Vertrieb sowie in der Kundenbetreuung tätig. Seit 2013 ist er Geschäftsführer der Funk Hospital-Versicherungsmakler. 2016 wurde er in die Geschäftsleitung der Funk Gruppe berufen, 2018 in die Geschäftsführung der Funk Versicherungsmakler.

Künftig ist Schwanke als geschäftsführender Gesellschafter verantwortlich für die Vertriebssteuerung und -planung des Industriekundengeschäfts sowie das Segment Heilwesen.