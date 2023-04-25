Umfrage unter Arbeitnehmern Das wünschen sich Mitarbeiter von der betrieblichen Krankenversicherung

In Zeiten wachsenden Fachkräftemangels werden qualifizierte Mitarbeiter zum wertvollsten Gut von Unternehmen. Um Top-Bewerber zu finden und zu binden, setzen immer mehr Firmen auf die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung (bKV). Doch was genau wünschen sich hierbei die Mitarbeiter?

Junge Ingenieure in einer Fabrikhalle: Die Unternehmensberater von Funk Vorsorgeberatung haben Arbeitnehmer zu ihren Ansprüchen an eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) für sie befragt.

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Wie blicken Arbeitnehmer auf das deutsche Gesundheitssytem? Um diese Frage geht es in der aktuell veröffentlichten Studie „Wellbeing im Unternehmen fördern - Betriebliche Krankenversicherung Survey 2023 aus Sicht der Mitarbeitenden“. Die Autoren von der Hamburger Funk Vorsorgeberatung haben dazu Daten zu Alter, Geschlecht, Branche und Lohnniveau verarbeitet.

Boom bei betrieblicher Krankenversicherung © Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Die im Januar durchgeführte Analyse basiert zudem auf einer Umfrage unter 1.226 Arbeitnehmern in Deutschland. Sie „skizziert anhand von vier auf die Gesundheit einwirkenden Faktoren das Wohlbefinden“, erklärt Funk-Berater Benjamin Neumann. „Dieses wird durch physische, mentale, finanzielle und soziale Einflüsse auf den Menschen bedingt.“

Mängel im deutschen Gesundheitssystem

Den Bedürfnissen ans Wohlbefinden der Befragten werde das deutsche Gesundheitssystem aktuell und zukünftig nicht gerecht, zeige die Studie. „Unabhängig der sozio-demografischen Merkmale der Teilnehmenden wird dies in allen Bereichen des Wellbeings ersichtlich. Insbesondere die gesamte administrative Infrastruktur des Gesundheitssystems weist massive Schwachstellen auf.“

Konkret bemängeln 70,8 Prozent der Arbeitnehmer den Zugang zu Fachärzten und knapp 63,1 Prozent die derzeitige Pflegesituation. Knapp 65,6 Prozent der Befragten zahlen die Kosten für Gesundheitsleistungen aus der eigenen Tasche. Die größten Kostentreiber sind demnach Sehhilfen, Rechnungen vom Zahnarzt sowie Heil- und Hilfsmittel.

Wohlbefinden per bKV-Police verbessern

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass die Bedürfnisse der Menschen sehr unterschiedlich sind. Daher tendieren auch knapp 78,5 Prozent der Befragten eher zu einem flexiblen Gesundheitsbudget ihres Arbeitgebers statt vorgegebener Leistungsbausteine. Zudem präferieren drei Viertel der Befragten ein flexibles Gesundheitsbudget gegenüber einer Gehaltserhöhung in gleicher Höhe.

„Die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten einer betrieblichen Krankenversicherung in Form von Versicherungs- als auch Assistance-Leistungen könnten hier eine passende Maßnahme sein“, kommentiert Christian Till, Bereichsleiter Sales bei Funk. So könne der Arbeitgeber „die physischen, mentalen und sozialen Anforderungen der Mitarbeitenden befriedigen.“