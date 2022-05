BlackRock-Webinar Funktionieren Anleihestrategien noch als Diversifikator?

Moderiert von Alice Hübener, Managerin Research & Großkunden bei BlackRock, waren im [email protected] drei Kapitalmarktexperten zugeschaltet. „Anleger sollten jetzt zwei Themenblöcke im Blick behalten“, erläuterte Ann-Kathrin Petersen, Kapitalmarktstrategin bei BlackRock. „Auf der einen Seite sorgen die Lieferkettenprobleme und der Ukraine-Krieg mit den angespannten Energiemärkten und der Verknappung von Nahrungsmitteln für gebremstes Wachstum und Inflationsdruck. Arbeitskräfte und Materialien fehlen und sind teurer geworden.“ Auf der anderen Seite sehen sich Anleger mit einer beschleunigten geldpolitischen Wende konfrontiert. „Der Zinspfad wird steiler, bei jeder Zinssitzung der US-Notenbank dürfte der Leitzins um 0,5 Prozent angehoben werden“, erwartet Petersen. Ihr Ausblick fiel jedoch positiv aus: „Es besteht Aussicht, dass das Kapitalmarktjahr Ende 2022 nicht ganz so düster aussieht. Die bevorstehenden Zinserhöhungen werden bald eingepreist sein. Und irgendwann wird es zu einer Waffenruhe in der Ukraine kommen.“

Leicht unterdurchschnittliche Aktien-KGVs

Andreas Zoellinger, Portfoliomanager und Mitglied des Europa-Aktien-Teams in der Sparte Fundamentalanalyse bei BlackRock, sah angesichts der aktuellen „attraktiven Bewertungsniveaus“ spannende Möglichkeiten für Anleger. „Mit einem durchschnittlichen KGV von 13 ½ liegen wir derzeit leicht unter dem langfristigen Durchschnitt von 14 ½.“ Durch die bestehenden Unsicherheiten seien die Erwartungen zurückgekommen. Aber: „Eine Rezession ist nicht in Europa und auch nicht auf globaler Basis zu sehen. Bei einer Reihe von Aktien ist eine etwaige Rezession indes eingepreist; so haben Investoren viel Geld aus der Eurozone abgezogen.“ Aber auch Zoellingers Fazit fiel nicht schlecht aus: „Selbst zyklische Werte sind momentan nicht überteuert.“

Auf die Frage von Alice Hübener, ob sich unlängst die Inflationserwartungen aufgrund der stabil hohen Inflation verschoben hätten, gab Michael Krautzberger, Leiter Fundamentalanalyse Anleihen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei BlackRock, zu bedenken: „Die Inflationserwartungen sind gestiegen. Eine Inflation von über 7 Prozent fordert die Zentralbanken und Zinsschritte sind daher sinnvoll. Entscheidend ist jetzt: Kommt eine Lohn-Preis-Spirale? Oder gerät die Kaufkraft der Verbraucher ins Trudeln? Die inzwischen entschlossene Reaktion auf die hohe Inflation ist nicht trivial. Es wird sich zeigen, ob maximal zehn Zinsschritte in den USA bis Jahresende ausreichen, um die Inflation abzukühlen.“

Petersen verwies darauf, dass im Euroraum angesichts hoher Inflation, bewirkt durch Lieferkettenprobleme und Materialengpässe, immerhin ein erster Zinsschritt bevorstehe. Krautzberger zufolge hätten viele Marktteilnehmer einen Zinsanstieg der EZB um 90 Basispunkte bis Ende 2023 bereits eingepreist. Er betonte die großen Unterschiede in der Geldpolitik: Die USA verfügten über einen extrem robusten Arbeitsmarkt und seien vom Ukraine-Krieg kaum tangiert. Dadurch könne die Fed aggressiv auf die Inflation reagieren. Anders in Großbritannien: Hier sieht die Bank of England Konjunkturrisiken und könne daher nur behutsam vorgehen.

Auch Zoellinger lobte die robuste Konjunktur in den USA: „Die laufende Berichtssaison fällt gar nicht so schlecht aus. Manche Unternehmen verbuchen 30 Prozent Wachstum. Auch zyklische Unternehmen haben trotz Problemen bei den Lieferketten sehr gute Zahlen vorgelegt. Die Auftragsbücher sind voll.“ Doch die Unternehmen müssen auch in Zukunft gute Ergebnisse vorlegen. In der Arbeit an den Portfolios konzentriert sich Zoellinger mit seinem Team daher „auf Firmen mit Preissetzungsmacht“.

Sind Anleihestrategien noch zur Diversifikation geeignet?

Mit Blick auf Fixed-Income-Anlagen ist Michael Krautzberger „vorsichtig geworden“. Allerdings würden die erwarteten sieben Zinserhöhungen in Europa bis Ende 2023 und zehn in den USA im gleichen Zeitraum, die dadurch hervorgerufene Konjunkturabschwächung und das schwache Sentiment für Fixed Income als Hedge für Diversifikation interessant machen. Petersen führte aus, dass Anleger angesichts der vielen Unsicherheiten inklusive des Klimawandels auch in den traditionellen Anlageklassen nach Möglichkeiten zur Diversifikation Ausschau halten sollten. Auch Petersen unterstrich: „Anleger sollten nach Unternehmen mit Preissetzungsmacht Ausschau halten.“ Aufgrund der geopolitischen Entwicklungen könnten Staatsanleihen ihrer Meinung nach zur Diversifikation letztlich wieder eine größere Rolle spielen. „Und natürlich werden grüne Technologien mittelfristig profitieren“, so Petersen. Chancen sieht sie auch bei Rohstoffen: „Anleger sollten Industriemetalle nicht außer Acht lassen. Der Bedarf des für E-Autos benötigten Lithiums dürfte bis 2030 um den Faktor 30 steigen.“

„Man sollte investiert bleiben“, bekräftigte Petersen abschließend. „Cash ist nicht empfehlenswert. Aktien und Rohstoffe hingegen haben sich bei erhöhter Inflation in der Regel gut geschlagen.“

