Funny Friday: Benvenuto americanos!

Gute Nachricht in Katzenjammer-Tagen: „20 Prozent Rabatt für die Opfer der Suprime-Krise“, steht auf einem Schild vor Harry’s Bar in Venedig, berichtet „Reuters“. Die Nachrichtenagentur zitiert Barbesitzer Arrigo Cipriani: „Seit Januar bleiben unsere amerikanischen Gäste fern.“Eigentlich ist die Nobelkneipe eine Topadresse für Touristen aus den USA. Denn hier stürzte Literaturlegende Ernest Hemingway einige Martinis herunter. Außerdem verewigte er die Bar in seinem Roman „Über dem Fluss und in die Wälder“. Doch angesichts der aktuellen Rekordschwäche des Dollars sind die bis zu 200 Euro teuren Menüs vielen US-Gästen zu teuer.Den Nachlass gibt es nur solange, bis sich die US-Wirtschaft wieder erholt hat. Wer den Rabatt bekommen will, braucht seinen Pass nicht vorzuzeigen. Cipriani: „Das beurteilen wir nach dem Akzent.“