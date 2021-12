Funny Friday: Briefmarken statt Bonds

Bill Gross steht vor einem großen Deal. Der Manager des größten Rentenfonds der Welt versteigert am 16. Mai den skandinavischen Teil seiner Briefmarkensammlung. Das berichtet die Tageszeitung „The New York Times”. Die Wohltätigkeitsaktion dürfte mindestens eine Million US-Dollar (628.000 Euro) einbringen.Bereits im Juni machte Gross für einen guten Zweck Kasse: Seine britischen Postwertzeichen brachten viereinhalb Mal so viel ein, wie er selbst bezahlt hatte. Nach einer Haltedauer von sieben Jahren entspricht diese Wertsteigerung der Traumrendite von durchschnittlich 27,6 Prozent jährlich.Die US-Zeitung zitiert Gross mit den Worten: „Man wird mit Briefmarkensammeln nicht reich, aber es macht Spaß”. Kaum Spaß hatten Anleger seines 125 Milliarden Dollar schweren Pimco Total Return hierzulande: Die in Irland aufgelegte Version des Fonds (WKN: 575664) verlor im vergangenen Jahr 5,3 Prozent ihres Wertes in Euro.