Funny Friday: Cooler Fonds für hippe Twens

„Geldverdienen kommt nie aus der Mode“, wirbt die New Yorker Thrasher Capital Management für ihren Gendex, ein Aktienfonds für die Generationen X und Y. Gemeint sind Amerikaner zwischen 18 und 32. „Sie sollen am Wunder des Zinseszinseffekts teilhaben“, erklärt Fondsmanager James C. Perkins in blumigen Worten.



„Doch vorher müssen wir sie zum disziplinierten Sparen erziehen“, so der selbst ernannte Missionar für die Aktienkultur. Dafür setzt er auf Investment-Partys und Youtube, eine Internetseite zum Austausch von Privatvideos. Dort finden sich inzwischen neun Folgen von Thrasher TV. Hier empfiehlt Perkins ohne Schlips aber mit weiß umrahmter Sonnenbrille: „Schlagt Kapital aus Coolness!“ Sein Fonds investiert in angesagte Markenhersteller wie Apple, Nike und Coca-Cola.