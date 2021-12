Funny Friday „Der Traum eines Wirtschaftslehrers wird wahr“

Ein Foto mit Symbolcharakter: Kubanische Soldaten schieben das Militärfahrzeug an, das die Urne mit der Asche Fidel Castros durch den Inselstaat fährt. Dies versinnbildliche den Zustand des Sozialismus, so William Easterly, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der New York University.