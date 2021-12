Funny Friday: Die dicken Banker aus London

Die Londoner Finanzmarkt-Website „Here is the City“ ruft einen Abnehmwettbewerb aus. Für einen guten Zweck sollen zehn korpulente Banker der Stadt ein paar Pfunde loswerden. Der Wettbewerb wird Monate im kommenden Jahr andauern. Also noch genügend Zeit über die Feiertage das eine oder andere Kilo zuzulegen.



Hereisthecity.com wird die Abspeck-Kur begleiten und dokumentieren. Sieger ist, wer prozentual zum Körpergewicht die meisten Pfunde verloren hat. Die Internetseite sammelt dabei Spenden, die verschiedenen Hilfsorganisationen zugute kommen. Die zehn dicken Banker, auch zwei Frauen spielen mit, werden mit Foto auf der Website präsentiert. Die pfundigen Teilnehmer arbeiten unter anderem bei ABN Amro, Dresdner Kleinwort, bei der UBS und der Bank of America.