Funny Friday „Hurra, Hurra, die Fondsmanager sind da!“

„Der @scfreiburg will ein eingetragener Verein bleiben. Das geht so nicht, finden wir Kommerz-Junkies. Und plädieren für eine Reaktion in den Kurven der Liga. Und jetzt alle: "Hier regiert die Co Kg" #Kapitalgesaenge“ – Diesen Tweet veröffentlichte am Mittwoch die Redaktion des Berliner Fußballkulturmagazins 11 Freunde auf Twitter.

Als Reaktion melden sich immer mehr Leser mit lustigen Vorschlägen, welche Schlachtrufe Fans von vollen Stadionrängen skandieren könnten. Zu den elf Besten mit Finanzbezug zählen zum Beispiel: