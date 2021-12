Funny Friday: Ich bin Banker, holt mich hier raus!

Fondsmanager und Banker gelten als gutbezahlt und erfolgreich. Dennoch würden viele von ihnen liebend gern ihren Schreibtisch räumen. Das ergab eine – zugegebenermaßen nicht repräsentative – Internet-Umfrage des Londoner Branchendienstes „Here is the City“.Rund 61 Prozent der Banker und 19 Prozent der Fondsmanager antworteten auf die Frage, wie zufrieden sie mit ihrem Job seien: Holt mich bloß hier raus! Weitere 21 Prozent gaben an, unzufrieden zu sein.Der Umfrage zufolge ist die Stimmung unter den Mitarbeitern der US-Investmentbank Bear Stearns besonders schlecht: 73 Prozent von ihnen sind unzufrieden und würden das Unternehmen gern verlassen. Auch rund 52 Prozent der Deutschbanker sehnen sich nach einem anderen Arbeitsplatz.