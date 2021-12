Funny Friday So greift YouTube-Star LeFloid die Deutsche Bank an

Die Stabilität der Deutschen Bank ist nicht nur in Branchenkreisen ein Thema. Auch der YouTube-Komiker LeFloid greift in einem Video die Spekulationen um eine mögliche Rettung des Finanzhauses durch die Bundesregierung auf. „Kommt es zum Bankenabriss oder bricht die Bundesregierung mal wieder zusammen?“ fragt er.

Satirisch auf den Punkt gebracht: Der YouTube-Star LeFloid fasst in seinem Video die aktuellen Probleme der Deutschen Bank zusammen. „Das heillos korrupte Kapitalismusschlachtschiff muss Millionen und Abermilliarden an Strafen zahlen, weil sie gegen Wettbewerbsregeln und Gesetze verstößt und in geradezu kriminelle Spekulationsgeschäfte verwickelt ist“, erklärt er.

„Kommt es zum Bankenabriss oder bricht die Bundesregierung mal wieder zusammen und wird mal wieder Milliarden Euro Steuergelder in die Bankenrettung investieren müssen?“, was LeFloid über die derzeitigen Spekulationen über Hilfen seitens der Bundesregierung denkt, sehen Sie in seinem YouTube-Video.