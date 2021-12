Funny Friday: Vater nennt Tochter „Preissteigerung“

Steigende Preise sind ein allgemeines Ärgernis. Nur zu verständlich, dass Leuten angesichts der Teuerungsraten an der Tankstelle, im Supermarkt und bei Strom und Gas zunehmend der Kragen zu platzen droht. Während die Deutschen nicht gerade als Volk des lautstarken und organisierten Protests bekannt sind, reagieren zum Beispiel südeuropäische Brummi-Fahrer dieser Tage mit landesweiten Streiks und Demonstrationen. In Saudi-Arabien setzt man offensichtlich Zeichen anderer Art.



Hier hat ein Mann seiner neugeborenen Tochter kürzlich den Namen „Ghalaa“ gegeben, was ins Deutsche übersetzt „Preissteigerung“ bedeutet. Einer saudischen Internetzeitung teilte der Beamte mit, dass die gestiegenen Lebensmittelpreise mit seinem Gehalt nicht mehr zu bezahlen seien.



Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, könnte man meinen. Denn Inflation war in Saudi-Arabien über längere Zeit ein unbekanntes Phänomen. Nachdem im Königreich zehn Jahre lang Preisstabilität herrschte stieg die Inflation 2006 auf 1,6 Prozent. 2007 lag sie bei rekordverdächtigen 4,1 Prozent, und dieses Jahr wird sogar mit 4,7 Prozent gerechnet. Dabei ist die Teuerung nicht hausgemacht. Saudi-Arabien ist eine hochgradig offene Volkswirtschaft, sodass die Ursachen in erster Linie beim schwachen US-Dollar und stark gestiegener Importpreise zu suchen sind.



In Sachen kurioser Vornamen steht Deutschland Saudi-Arabien allerdings in nichts nach. Ähnlich gestraft wie das Mädchen Ghalaa sind wohl auch Mitbürger, die mit den behördlich genehmigten Namen Pumuckl, Napoleon oder Winnetou leben müssen. Hierzulande sind es auch oft Nachnamen, die vor allem zusammen mit dem Berufen der betroffenen Personen für Heiterkeit sorgen. Unverschuldete Leidtragende sind zum Beispiel Herr Dr. Schönbucher, Wirtschaftsprüfer aus Königstein im Taunus, Frau H. Kiste, Bestatterin aus Garmisch-Partenkirchen oder Herr Dr. Mörder, Rechtsanwalt aus Freiburg im Breisgau.