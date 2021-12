Funny Friday Von diesen 8 abseitigen Investment-Ideen berichten Finanzberater

Ein junges Paar mit zwei Kindern wies seinen Finanzberater an, das Altersvorsorge-Konto der Familie aufzulösen. Grund: Das Geld sollte an eine Firma gehen, die zwei gesunkene Piratenschiffe heben wollte. An Bord befänden sich Schätze in Millionenhöhe. Obwohl der Berater Betrug vermutete und von dem Investment abriet, ließen sich die Kunden von der Idee nicht abbringen. Der Berater hörte von den Glücksrittern nie wieder.