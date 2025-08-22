Die Bafin hat der Fusion der Ostangler Brandgilde und LSH Versicherung offiziell zugestimmt. Rückwirkend zum 1. Januar 2025 entsteht damit ein neuer mittelständischer Versicherer.

Stephan Schinnenburg (links), mittlerweille nicht mehr Vorstandsvorsitzender der Landesschadenhilfe, und Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzender der Ostangler Brandgilde, haben den Deal eingefädelt.

Die nächste Fusion im Versicherungsmarkt: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( Bafin) hat durch Verfügung vom 15. Juli die Verschmelzung der Landesschadenhilfe (LSH) als übertragendes Unternehmen und der Ostangler Brandgilde als übernehmende Gesellschaft und neuen Risikoträger genehmigt.

Offiziell mitgeteilt wurde dies allerdings erst gestern. Zuvor hatten bereits die Mitgliederversammlungen beider Häuser zugestimmt. Angekündigt worden war die Fusion der beiden Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit Ende 2024.

LSH bleibt in Teilen bestehen

Mit der Verschmelzung wird die LSH komplett auf die im schleswig-holsteinischen Kappeln ansässige Ostangler übergehen und somit als eigenständig firmierender Versicherer vom Markt verschwinden. Die LSH soll aber weiterhin an ihrem Standort im niedersäschischen Bad Fallingbostel als Zeichnungsstelle unter dem Namen LSH Vertriebs AG fortbestehen. Somit bleibt die Marke LSH als Assekuradeur erhalten. Langfristig ist vorgesehen, die bislang getrennten Vertriebsbereiche enger zusammenzuführen.

Durch den Zusammenschluss entsteht ein mittelständischer Versicherer mit über 80 Millionen Euro Prämienvolumen und 200 Mitarbeitern. Zusätzlich zum eigenen Prämienvolumen vermittelt das Unternehmen nach eigenen Angaben jährlich rund 50 Millionen Euro an Partnergesellschaften. Zur neuen Gruppe gehören rund 15 Tochtergesellschaften, die sich auf die Vermittlung von Versicherungsprodukten spezialisiert haben. Zum Produktportfolio zählen die Bereichen Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Cyber- und Technische Versicherungen.

Keine Veränderungen bei den Mitarbeitern – wenige für Makler

Für Kunden beider Unternehmen soll sich nichts ändern, alle Verträge bleiben bestehen. Auch alle Mitarbeiter sollen ihre Jobs behalten, heißt es von den Beteiligten.

Ebenso blieben existierende Courtagevereinbarungen mit Versicherungsmaklern unverändert bestehen, wie die LSH auf ihrer Website informiert. Das Vertriebsportal bleibe ebenfalls erhalten, soll jedoch im Rahmen der technischen Umstellungen angepasst werden. Dies betreffe vor allem die Bestandsführungssysteme und die Bipro-Schnittstellen. Durch die Umstellungen werde die Anbindung an eine größere Zahl von Maklerverwaltungsprogrammen ermöglicht. Teilweise könnten Vertriebspartnernummern angepasst werden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Marktdruck trieb die Beteiligten zum Zusammenschluss

Die Fusion erfolge in herausfordernden Zeiten vor dem Hintergrund von Kostendruck, Fachkräftemangel und hohem Regulierungsaufwand. Durch ein dann gemeinsames Produktportfolio sowie gemeinsame Arbeitseinheiten sollen zudem Synergieeffekte geschaffen werden.

„In einem zunehmend komplexen Marktumfeld können kleinere Anbieter kaum noch Schritt halten – weder technologisch noch regulatorisch. Die Fusion sichert uns nicht nur den Zugang zu neuen Ressourcen, sondern ermöglicht stabile, zukunftsfähige Strukturen für unsere Mitglieder, Kunden und Vermittler“, sagt Jens-Uwe Rohwer, Vorstand der Ostangler Brandgilde.

Und weiter: „Mit dem Zusammenschluss stärken wir unsere Position als unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen wollen wir das Portfolio erweitern, schneller auf Marktveränderungen reagieren und weiterwachsen – in Deutschland und in Österreich.“

Führungsspitze wird neu aufgestellt

Die bisherige Doppelspitze der Ostangler Brandgilde aus Jens-Uwe Rohwer und Andreas Schmid wird durch Michael Riecke als neues Vorstandsmitglied ergänzt. Er übernimmt die Verantwortung für den Bereich EDV/IT sowie den Standort Fallingbostel. Rohwer und Schmid behalten ihre bisherigen Ressorts.

Mit der Eintragung der Fusion scheidet Stephan Schinnenburg, bislang Vorstandsvorsitzender der LSH Versicherung, aus dem operativen Vorstand aus. Er soll das Unternehmen jedoch übergangsweise in beratender Funktion begleiten. Er tritt im Oktober der Geschäftsführung des Maklerpools Blau Direkt bei.