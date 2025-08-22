Nächste Fusion: Ostangler und Landesschadenhilfe gehen zusammen
Die nächste Fusion im Versicherungsmarkt: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat durch Verfügung vom 15. Juli die Verschmelzung der Landesschadenhilfe (LSH) als übertragendes Unternehmen und der Ostangler Brandgilde als übernehmende Gesellschaft und neuen Risikoträger genehmigt.
Offiziell mitgeteilt wurde dies allerdings erst gestern. Zuvor hatten bereits die Mitgliederversammlungen beider Häuser zugestimmt. Angekündigt worden war die Fusion der beiden Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit Ende 2024.
LSH bleibt in Teilen bestehen
Mit der Verschmelzung wird die LSH komplett auf die im schleswig-holsteinischen Kappeln ansässige Ostangler übergehen und somit als eigenständig firmierender Versicherer vom Markt verschwinden. Die LSH soll aber weiterhin an ihrem Standort im niedersäschischen Bad Fallingbostel als Zeichnungsstelle unter dem Namen LSH Vertriebs AG fortbestehen. Somit bleibt die Marke LSH als Assekuradeur erhalten. Langfristig ist vorgesehen, die bislang getrennten Vertriebsbereiche enger zusammenzuführen.
Durch den Zusammenschluss entsteht ein mittelständischer Versicherer mit über 80 Millionen Euro Prämienvolumen und 200 Mitarbeitern. Zusätzlich zum eigenen Prämienvolumen vermittelt das Unternehmen nach eigenen Angaben jährlich rund 50 Millionen Euro an Partnergesellschaften. Zur neuen Gruppe gehören rund 15 Tochtergesellschaften, die sich auf die Vermittlung von Versicherungsprodukten spezialisiert haben. Zum Produktportfolio zählen die Bereichen Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Cyber- und Technische Versicherungen.
Keine Veränderungen bei den Mitarbeitern – wenige für Makler
Für Kunden beider Unternehmen soll sich nichts ändern, alle Verträge bleiben bestehen. Auch alle Mitarbeiter sollen ihre Jobs behalten, heißt es von den Beteiligten.
Ebenso blieben existierende Courtagevereinbarungen mit Versicherungsmaklern unverändert bestehen, wie die LSH auf ihrer Website informiert. Das Vertriebsportal bleibe ebenfalls erhalten, soll jedoch im Rahmen der technischen Umstellungen angepasst werden. Dies betreffe vor allem die Bestandsführungssysteme und die Bipro-Schnittstellen. Durch die Umstellungen werde die Anbindung an eine größere Zahl von Maklerverwaltungsprogrammen ermöglicht. Teilweise könnten Vertriebspartnernummern angepasst werden.
Marktdruck trieb die Beteiligten zum Zusammenschluss
Die Fusion erfolge in herausfordernden Zeiten vor dem Hintergrund von Kostendruck, Fachkräftemangel und hohem Regulierungsaufwand. Durch ein dann gemeinsames Produktportfolio sowie gemeinsame Arbeitseinheiten sollen zudem Synergieeffekte geschaffen werden.
„In einem zunehmend komplexen Marktumfeld können kleinere Anbieter kaum noch Schritt halten – weder technologisch noch regulatorisch. Die Fusion sichert uns nicht nur den Zugang zu neuen Ressourcen, sondern ermöglicht stabile, zukunftsfähige Strukturen für unsere Mitglieder, Kunden und Vermittler“, sagt Jens-Uwe Rohwer, Vorstand der Ostangler Brandgilde.
Und weiter: „Mit dem Zusammenschluss stärken wir unsere Position als unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen wollen wir das Portfolio erweitern, schneller auf Marktveränderungen reagieren und weiterwachsen – in Deutschland und in Österreich.“
Führungsspitze wird neu aufgestellt
Die bisherige Doppelspitze der Ostangler Brandgilde aus Jens-Uwe Rohwer und Andreas Schmid wird durch Michael Riecke als neues Vorstandsmitglied ergänzt. Er übernimmt die Verantwortung für den Bereich EDV/IT sowie den Standort Fallingbostel. Rohwer und Schmid behalten ihre bisherigen Ressorts.
Mit der Eintragung der Fusion scheidet Stephan Schinnenburg, bislang Vorstandsvorsitzender der LSH Versicherung, aus dem operativen Vorstand aus. Er soll das Unternehmen jedoch übergangsweise in beratender Funktion begleiten. Er tritt im Oktober der Geschäftsführung des Maklerpools Blau Direkt bei.