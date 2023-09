Ob Expansion, Konkurrenzkampf oder Nachfolgersuche: Unternehmer entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen für Fusionen und Übernahmen (engl.: Mergers and Acquisitions; kurz: M&A).

Mit diesen Transaktionen verbinden viele Marktteilnehmer vor allem Großkonzerne. Während die Schlagzeilen oft von milliardenschweren Deals und bahnbrechenden transnationalen Partnerschaften geprägt sind, offenbart sich jedoch eine konträre Realität: Die Mehrheit aller M&A-Deals wird nämlich im Mittelstand einer Volkswirtschaft abgeschlossen. Über 30.000 Unternehmen mit einem Umsatzvolumen zwischen 10 und 250 Millionen Euro sind im deutschen Mittelstand vertreten und im wahrsten Sinne des Wortes die Treiber des M&A-Marktes. Viele der scheinbar vielversprechenden Transaktionen erreichen jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse oder enden gar in einer Enttäuschung.

Die Gründe für das Scheitern der Deals sind vielfältig. Ein Aspekt, der lange kaum eine Rolle spielte und nun zunehmend an Gewicht gewicht, sind die Finanzierungskosten. Lagen die Leitzinsen vor zwei Jahren noch bei nahezu null, sind heute vier Prozent fällig. Dieser Zinsunterschied führt zu einer 20 bis 30 Prozent niedrigeren Unternehmensbewertung und macht einen Verkauf dadurch weniger attraktiv als zuvor.

Wie Unternehmer das Scheitern eines Deals verhindern können



Ein bedeutendes Problem, welches die deutsche Wirtschaft seit Jahren in Atem hält, ist die Unternehmensnachfolge. Obwohl sich durch das Nachfolgeproblem eine Vielzahl an zu veräußernden Unternehmen auf dem Markt befindet und professionelle Finanzinvestoren sowie kapitalstarke strategische Investoren immer auf der Suche nach passenden Akquisitionen sind, scheitern rund 80 Prozent aller Unternehmensverkäufe. Die Gründe für den Transaktionsabbruch sind vielfältig, jedoch häufig miteinander verknüpft. Speziell die häufig konkurrierenden Interessen bei einer Transaktion können für Komplikationen sorgen.

Die detaillierte Vorbereitung eines M&A-Prozesses ist unabdingbar und häufig der wichtigste Faktor, um das Scheitern eines Deals zu verhindern. In Fällen, in denen das Startdatum der Transaktion in der Zukunft liegt, besteht bereits Wochen vor Prozessbeginn die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, die Kennzahlen einzusehen und gegebenenfalls die operative Performance des Unternehmens zu optimieren. Diese gehört oftmals zu den größten Hindernissen für das Gelingen eines Deals, da aus ihr eine Vielzahl an weiteren Schwierigkeiten entstehen kann.

Entsprechen die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen nicht den Erwartungen, kann das ein erstes Indiz dafür sein, dass es dem Unternehmen tatsächlich schlecht geht. Jedoch ist das nicht zwangsläufig der Fall, da externe, einmalige Faktoren das Ergebnis beeinflussen können. Sind etwa Lieferketten gestört – wie beispielsweise bei der Blockade des Suezkanals im Frühjahr 2021 – erreichen Zuliefererprodukte den Zielbetrieb nicht mehr rechtzeitig und der Umsatz droht damit einzubrechen. Ein möglicher Kaufinteressent könnte nach Einsicht der Unternehmens- und Umsatzzahlen von einem Kaufangebot absehen. Eine solche Situation verdeutlicht: Wer statt nüchterner Zahlen auch eine überzeugende Story präsentiert, vergrößert die Chancen auf einen Deal.

Ein weiteres entscheidendes Kriterium, weshalb Deals scheitern können, sind kapazitive und finanzielle Ressourcen. Ein M&A-Prozess ist für den Verkäufer meist langwierig, erfordert einiges an Vorbereitung und kann gerade für kleine Betriebe schnell belastend werden.

Die Entwicklung eines realistischen Kaufpreises ist deutlich komplexer, als viele Unternehmer denken. Sie basiert auf der Analyse der Marktkonditionen, vergangener Transaktionen ähnlicher Unternehmen und der Einschätzung der Zukunftsträchtigkeit des Geschäftsmodells. Meist überschätzen Unternehmer die eigenen Alleinstellungsmerkmale und unterschätzen den bestehenden Wettbewerb, wodurch eine unrealistische beziehungsweise nicht zu erreichende Kaufpreiserwartung an den Markt und die Käufer herangetragen wird.

Neben unterschiedlichen Kaufpreiserwartungen kann eine mangelhafte Einschätzung des Käuferspektrums die Situation zusätzlich beeinflussen. Häufig ist es für Laien unmöglich, das richtige Käuferspektrum für die eigene Transaktion auszuwählen, sodass meist auf das persönliche und berufliche Netzwerk zurückgegriffen wird. Folglich kann im Verkaufsprozess in Ermangelung einer ausreichenden Anzahl an Bietern kein kompetitiver Bieterprozess entstehen, wodurch die Maximierung des Kaufpreises meist ausbleibt.

Komplexe Due-Diligence- und Verhandlungsprozesse machen Mittelständlern das Leben schwer

Kaum ein Mittelständler hat in seiner Laufbahn jemals die Erfahrung eines Due-Diligence-Prozesses gemacht. Diese Prozesse müssen einerseits ausgiebig vorbereitet und andererseits strukturiert geleitet werden, da sie das Ziel verfolgen, finanzielle und operative Herausforderungen in Unternehmen aufzudecken und den Käufer vor Fehlinvestitionen zu bewahren.

Nach dem Due-Diligence-Prozess können zudem Wissensasymmetrien in Bezug auf mögliche Kaufpreisstrukturen und gängige Verhandlungsstrategien zu enormem Frust und Unverständnis bei Verkäufern führen. Tatsächlich scheitern nicht wenige attraktive Transaktionen an diesem letzten Prozessschritt, da sowohl die Käufer- als auch die Verkäuferpartei häufig an eingefahrenen Ansichten und Wünschen festhalten.

Um Wirtschaftswachstum und Expansionen zu fördern, braucht es eine unternehmensfreundliche Politik. Im Gesundheits- und Pflegesektor ist gegenwärtig genau das Gegenteil der Fall. In dieser Branche liegt die Regulierung teilweise bei den Bundesländern. Die Folge: Gesetzliche Vorgaben sind von Land zu Land unterschiedlich, was Transaktionen immens erschwert.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor einiger Zeit angedeutet, die Übertragung von weiteren Gesetzgebungskompetenzen vom Bund auf die Länder zu thematisieren. Diese Ankündigung hat zur Folge, dass Investoren in der Gesundheits- und Pflegebranche aktuell sehr zurückhaltend sind, da die Planungssicherheit schlichtweg fehlt. Mittelständler, die ihren Betrieb verkaufen wollen, finden als Konsequenz daraus oft keine Käufer mehr, sodass ein Deal gar nicht erst zustande kommt.

Um das Investitionsklima in diesem gesellschaftlich wichtigen Segment zu verbessern, sollte die Politik hier zügig Klarheit schaffen. Da in der Pflegebranche seit Jahresbeginn zahlreiche Betreiber insolvent gegangen sind, droht Deutschland hier eine massive Verknappung des Angebots an Pflegeplätzen. Dieses Beispiel lässt sich auf die meisten Branchen übertragen, auch wenn es nicht überall so offensichtlich ist wie im Gesundheitssektor.