Stefan Wolff 06.08.2008 Aktualisiert am 12.01.2009 - 14:55 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Fusionskarussell im Leerlauf

Die Finanzkrise ist vielen Unternehmen an die Substanz gegangen. Manches Flaggschiff wird inzwischen an der Börse niedriger bewertet als die Summe der Teile (Immobilien, Anlagevermögen) wert ist. Auch hoch geschätzte Markennamen, wie Daimler oder BMW, liegen vom rein ideellen Wert her nah an der Börsenbewertung.