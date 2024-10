Fußball ist weit mehr als nur ein Sport – es ist ein Milliarden-Geschäft. Einige europäische Fußballvereine sind längst börsennotierte Unternehmen und bieten Anlegern die Möglichkeit, durch Aktienkäufe an ihrem Erfolg teilzuhaben. Die sportliche Leistung eines Teams spielt dabei eine entscheidende Rolle, doch auch andere Faktoren beeinflussen den Aktienkurs.

In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf Fußball-Aktien, beleuchten vielversprechende Investmentmöglichkeiten und erläutern, welche Kriterien bei der Bewertung berücksichtigt werden sollten.

Prominente Beispiele aus Europa, attraktiv für Anleger

Welche Fußballvereine sind börsennotiert? Nur wenige Fußballvereine weltweit sind an der Börse notiert. Dennoch gibt es einige prominente Beispiele aus Europa, die Investoren attraktive Anlagemöglichkeiten bieten. Zu den bekanntesten Vereinen darunter gehören:

Manchester United (England)

Seit 2012 an der NYSE gelistet, erzielt der Klub hohe Einnahmen durch seine globale Fangemeinde und bleibt trotz sportlicher Schwankungen attraktiv. Juventus Turin (Italien)

Seit 2001 an der Börse, zeigt der Aktienkurs nach dem Weggang von Cristiano Ronaldo Volatilität, trotz starker Investitionen in den Kader. Borussia Dortmund (Deutschland)

Seit 2000 börsennotiert, überzeugt der Verein durch ein starkes Jugendsystem, stabile Führung und großes Fan-Engagement. AS Rom (Italien)

Seit der Übernahme durch die Friedkin Group verfolgt der Verein ambitionierte sportliche und wirtschaftliche Ziele. Ajax Amsterdam (Niederlande)

Börsennotiert seit 1998, ist Ajax für seine erfolgreiche Jugendarbeit und regelmäßige Transfererlöse bekannt.

Wie beeinflussen sportliche Leistungen den Aktienkurs? Sportliche Leistungen haben einen direkten Einfluss auf den Aktienkurs von Fußballvereinen. Ein herausragender sportlicher Erfolg, wie das Erreichen des Finales einer großen internationalen Meisterschaft wie zum Beispiel der Champions League, kann den Aktienkurs in die Höhe treiben. Auf der anderen Seite führen sportliche Misserfolge, insbesondere der Abstieg in eine niedrigere Liga, oft zu erheblichen Kursverlusten.

Ein gutes Beispiel dafür ist Borussia Dortmund. Der Verein erreichte in den letzten Jahren mehrfach die Champions League, was sich positiv auf die Einnahmen und den Aktienkurs auswirkte. In Jahren, in denen der Verein sportlich schwächer abschneidet, zeigt sich hingegen oft eine negative Entwicklung des Aktienkurses.

Dennoch gibt es eine wichtige Unterscheidung: Während kurzfristig vor allem die sportliche Performance den Kurs beeinflusst, rücken langfristig wirtschaftliche Faktoren stärker in den Fokus. Ein Verein, der es schafft, auch in weniger erfolgreichen sportlichen Zeiten solide Einnahmen zu generieren, wird von Anlegern langfristig als stabiler betrachtet.

Weitere Faktoren, die den Aktienkurs beeinflussen

Neben der sportlichen Leistung spielen eine Reihe anderer Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Bewertung von Fußball-Aktien:

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Finanzielle Stabilität und Umsatzquellen

Fußballvereine generieren Einnahmen aus verschiedenen Quellen, darunter TV-Verträge, Merchandising, Ticketverkäufe, Sponsorenverträge und Spieltagseinnahmen. Ein erfolgreicher Klub zeichnet sich durch eine diversifizierte Einnahmenstruktur aus, die ihn weniger abhängig von einzelnen Bereichen macht. Besonders in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie stark Klubs leiden können, wenn Einnahmen aus dem Spielbetrieb wegfallen. Transferpolitik

Der Verkauf von Spielern kann eine lukrative Einnahmequelle sein. Vereine wie Borussia Dortmund oder Ajax Amsterdam verfolgen eine Strategie der Talententwicklung und generieren regelmäßig hohe Transfererlöse. Auf der anderen Seite können teure Fehltransfers die finanzielle Lage eines Vereins erheblich belasten. Sponsoring-Deals und Markenwert

Sponsorenverträge spielen eine zentrale Rolle bei den Einnahmen eines Fußballvereins. Erfolgreiche Vereine, die global vermarktbare Marken darstellen, wie Manchester United oder Juventus Turin, profitieren von langfristigen und lukrativen Sponsorendeals. Diese stabilen Einnahmenquellen sorgen dafür, dass Vereine auch in sportlich schlechteren Zeiten finanzielle Stabilität wahren. Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

In Ländern mit starken wirtschaftlichen Schwankungen oder politischen Unsicherheiten können Fußballvereine besonders anfällig sein. Wirtschaftskrisen können sich negativ auf die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und Sponsoring auswirken. Auch Steuer- und Regulierungsänderungen, wie etwa Financial Fairplay-Regelungen der UEFA, spielen eine Rolle. Diversifikation des Geschäftsmodells

Einige Vereine haben begonnen, ihre Geschäftsmodelle zu diversifizieren. Beispiele sind der Bau und Betrieb von Stadien oder die Schaffung von Unterhaltungsplattformen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Ein Klub, der es schafft, seine Einnahmen durch solche Maßnahmen zu steigern, erhöht seine Attraktivität für Investoren.

Risiken und Chancen wie bei anderen Unternehmen

Wie bei allen Aktieninvestitionen gibt es auch bei Fußball-Aktien Chancen und Risiken. Die hohe Volatilität der Aktienkurse ist ein wesentlicher Risikofaktor. Sportliche Misserfolge, finanzielle Misswirtschaft oder unvorhergesehene Ereignisse, wie die Corona-Pandemie, können schnell zu Kursverlusten führen. Hinzu kommt, dass Fußballvereine oft hohe Verbindlichkeiten aufweisen, die das finanzielle Risiko für Investoren erhöhen.

Auf der anderen Seite bieten Fußball-Aktien eine einzigartige Möglichkeit, in eine Branche zu investieren, die von Emotionen, Leidenschaft und globaler Aufmerksamkeit geprägt ist. Vereine mit einer soliden Geschäftsstrategie, internationaler Markenstärke und sportlichem Erfolgspotenzial können langfristig stabile Renditen bieten.

Fazit

Vereine wie Manchester United, Juventus Turin und Borussia Dortmund bieten durch ihre Markenstärke und solide Wirtschaftspolitik Chancen. Ajax Amsterdam punktet durch seine Jugendarbeit. Allerdings sind Fußball-Aktien stark von sportlichen Erfolgen und wirtschaftlichen Bedingungen abhängig. Eine sorgfältige Analyse der Vereinsfinanzen und Perspektiven ist entscheidend. Für risikofreudige Anleger, die bereit sind, Schwankungen zu akzeptieren, können sie eine interessante Portfolioergänzung sein.

Über den Autor:

Andreas Belocerkov ist Finanzexperte und Gründer von The Investment Club. Der Club hat mehr als 1.500 Mitglieder und beschäftigt sich mit Total-Return-Investment-Strategien sowie Vermögensschutz und -aufbau.