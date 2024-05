Mittlerweile befindet sich das Land wieder im zyklischen Aufschwung. Im ersten Quartal legte die Wirtschaft um 0,2 Prozent zu, Frühindikatoren drehen nach oben. Das Ifo-Geschäftsklima ist zuletzt dreimal in Folge gestiegen, was als recht verlässliches Zeichen für eine positive konjunkturelle Trendwende gilt.

In der deutschen Konjunktur ist der Frühling angebrochen, ein echter Sommer ist aber noch weit entfernt. Die langjährige Wachstumslokomotive der europäischen Wirtschaft hat sich in den vergangenen Quartalen unterdurchschnittlich entwickelt.

Verunsicherung über Inflation, gestiegene Zinsen und die Weltlage insgesamt, aber auch eine wankelmütige Wirtschaftspolitik haben die Konjunktur erlahmen lassen. Hinzu kommen strukturelle Probleme, die das Wachstum in Deutschland schwächen.

Die Belastungsfaktoren klingen ab. Die Bevölkerung hat die Schocks der vergangenen Jahre weitgehend verdaut. Die Löhne steigen und auch die Konsumlaune nimmt zu. Allerdings erwarten wir nur einen schleppenden Aufschwung, denn die Probleme sind noch nicht überwunden. Im zweiten Halbjahr könnte sich die Belebung jedoch etwas verstärken.

Fußball-EM ist volkswirtschaftliches Non-Event

Von der am 14. Juni startenden Fußball-Europameisterschaft erwarten wir keinen Konjunktur-Kick für das Gastgeberland Deutschland. Dies hat auch das Sommermärchen 2006 nicht geschafft, selbst wenn es häufig so dargestellt wird.

Damals war Deutschland konjunkturell in einer ähnlichen Situation wie heute, und 2006 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) plötzlich um über 3 Prozent gestiegen. Dies war allerdings nicht auf die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft zurückzuführen, sondern auf die Mehrwertsteueranhebung zu Anfang 2007 und den dadurch vorgezogenen Konsum in das vierte Quartal 2006.

Ein positiver Effekt war damals der deutliche Image-Gewinn für Deutschland. Ob dies in diesem Jahr wiederholt werden kann, bleibt abzuwarten. Die Auswirkungen auf das Image können ebenso negativ sein, wenn nicht alles glatt läuft, etwa beim Bahn- und Flugverkehr, das Wetter diesmal nicht mitspielt oder es zu gewaltsamen Fanausschreitungen kommt. Insgesamt bewerten wir die Fußball-EM als volkswirtschaftliches Non-Event.

Strukturelle Probleme, die zum konjunkturellen Abschwung beigetragen haben, belasten Deutschland weiterhin. Weltuntergangsstimmung halten wir allerdings für übertrieben. Es gibt einen Rückgang in der Industrie, aber keine komplette Deindustrialisierung. Das Wachstum ist schwach, bricht aber nicht extrem ein. Mit den nötigen Strukturreformen könnte die Wirtschaft deutlich stärker sein. Bürokratieabbau und die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels sind wichtige Aufgaben. Zudem benötigen die Unternehmen eine verlässliche Wirtschaftspolitik, die zurzeit zu sprunghaft ist.

Starke europäische Südländer und robuste USA

In Europa sieht die wirtschaftliche Entwicklung ähnlich aus wie in Deutschland, im Schnitt jedoch besser. Besonders die Südländer wachsen stark, etwa Griechenland, Portugal und Spanien. Hier zahlen sich zum einen die Reformen aus, die während der Eurokrise auf den Weg gebracht wurden. Zum anderen profitieren die Länder besonders stark vom EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“.

Konjunktureller Stabilisator für die Weltwirtschaft sind die USA. Derzeit sieht es so aus, als würde die US-Wirtschaft weder hart noch weich landen, sondern die hohen Wachstumsraten dürften einfach auf ein normales Maß zurückkommen.

Höhere Inflation wird Notenbanken beschäftigen

Die Inflation ist in den meisten Ländern rückläufig und nähert sich den Zielen der Notenbanken. Die Schweizer Nationalbank hat die Zinsen bereits im März gesenkt. In der Schweiz war die Inflationsdynamik ohnehin gering. Das liegt zum einen an einem relativ hohen Anteil von staatlich kontrollierten Preisen und zum anderen an einem sehr starken Franken, der günstige Importe ermöglicht.

Die Europäische Zentralbank dürfte den ersten Zinsschritt im Juni machen. Zwei weitere Zinssenkungen dürften im Laufe des Jahres folgen. Die US-Notenbank wird erst später im Jahr handeln. Wann genau, ist schwer abschätzbar. Es wird aber ein Schritt nach unten sein und nicht nach oben, wie zwischenzeitlich vereinzelt vermutet wurde.

Spannend wird es, wie die Notenbanken auf die künftige Inflationsentwicklung reagieren werden. Unabhängig vom letzten Inflationsschub rechnen wir schon länger damit, dass strukturelle Faktoren die Inflation auf ein Niveau oberhalb der 2-Prozent-Marke heben werden.

Der Arbeitskräftemangel lässt Löhne steigen, was zu höheren Produktpreisen führen wird. Auch die Deglobalisierung treibt die Kosten. Als dritter Faktor erhöht die CO2-Bepreisung die Produktionskosten. Die Notenbanken könnten sich dann erneut zum Handeln gezwungen sehen, um die Inflation auf 2 Prozent zu begrenzen. Oder sie liefern Argumente, warum die Inflation zumindest temporär auch höher liegen kann, so unsere Prognose.

Schuldenbremse als Exportschlager

Ebenfalls spannend bleibt die staatliche Schuldenproblematik, die mit den gestiegenen Zinsen wieder stärker ins Bewusstsein rückt. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Staatsanleihen ist ein guter Indikator, um die Refinanzierungsherausforderungen der einzelnen Länder abzuschätzen.

In der Schweiz, die mit knapp 40 Prozent des BIP ohnehin nur gering verschuldet ist, liegt sie bei 10,5 Jahren. In Deutschland müssen die Staatsanleihen im Schnitt in sieben Jahren refinanziert werden, in den USA sogar schon in sechs Jahren. Das ist eine Herausforderung bei einem Schuldenberg von 125 Prozent, zumal die expansive US-Fiskalpolitik zusätzlich neue Schulden erfordert. Interessant wird es, wenn die Kapitalmärkte zu zweifeln beginnen, ob es immer so weitergehen kann.

Neben den USA sollten auch einige europäische Länder wie Frankreich und Italien eine nachhaltigere Staatsfinanzierung anstreben. Unsere Empfehlung lautet, dass Deutschland nicht darüber nachdenken sollte, die Schuldenbremse abzuschaffen, sondern sie stattdessen zum Exportschlager machen.