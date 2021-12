Fußball-Stars im Autokorso Mit diesen Nationalspielern wollen Fans den WM-Sieg feiern

Allerdings gibt die Aachen Münchener zu bedenken, die Fahrt im Autokorso ist eigentlich verboten. Bloßes Hin- und Herfahren kann laut Straßenverkehrsordnung als Ordnungswidrigkeit bestraft werden. 20 Euro wären dann fällig. Auch unnötiges Hupen wird von der Polizei geahndet. Richtig gefährlich wird es, wenn Fans nicht angeschnallt fahren. Im Schadensfall könne dies die Versicherungsleistung mindern. Allerdings gibt die Aachen Münchener zu bedenken, die Fahrt im Autokorso ist eigentlich verboten. Bloßes Hin- und Herfahren kann laut Straßenverkehrsordnung als Ordnungswidrigkeit bestraft werden. 20 Euro wären dann fällig. Auch unnötiges Hupen wird von der Polizei geahndet. Richtig gefährlich wird es, wenn Fans nicht angeschnallt fahren. Im Schadensfall könne dies die Versicherungsleistung mindern.

Mit welchem Nationalspieler wollen deutsche Fans im Autokorso den WM-Sieg feiern, wollte die Aachen Münchener Versicherung wissen. Thomas Müller, Torschütze zum 1:0 gegen die USA und Man of the match, liegt in der Umfrage auf Platz 1 – über 18 Prozent der Deutschen wollen am liebsten ihn auf ihrem Beifahrersitz sehen. Gleich dahinter auf den Plätzen 2 und 3 folgen Torhüter Manuel Neuer und Kapitän Philipp Lahm. Bastian Schweinsteiger, der gestern für Ordnung im Spiel sorgte und unser Kölner Jung Lukas Podolski liegen auf Rang 4 und 5 der Fan-Wunschliste.