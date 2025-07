In seiner Unfallstatistik 2015 bis 2024 zählt Ergo knapp 51.000 gemeldete Sportunfälle. Mehr als ein Drittel davon betreffen den Fußball – und vier weitere Sportarten.

Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 3. Juli 2025

Am Mittwoch startete die Frauen-Fußball-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz, am Freitagabend findet das Eröffnungsspiel der deutschen Damenmannschaft gegen Polen statt. Pünktlich zu diesem Anlass wirft die aktuelle Ergo-Unfallstatistik einen Blick auf die weniger schönen Seiten des Sports: das Verletzungsrisiko.

Mit 6.615 gemeldeten Sportunfällen im Jahr 2024 – exakt einen mehr als 2023 – bleibt die Zahl der Verletzungen konstant hoch. Wenig überraschend führt Fußball das Ranking mit großem Abstand an und verzeichnet sogar einen Anstieg um 8,2 Prozent zum Vorjahr. 2.425 Unfälle entsprechen einem Anteil von 36,7 Prozent – also mehr als jedem dritten aller erfassten Sportunfälle.

Ob Profi oder Hobby-Spieler – Knie, Sprunggelenke, Bänder und Schultern sind beim Fußball besonders gefährdet. Kreuzbandrisse und Meniskusschäden bleiben die typischen Verletzungen auf dem Platz. Auch die Profis der anstehenden Frauen-EM sind vor solchen Rückschlägen nicht gefeit.

Freizeitsport birgt versteckte Risiken

Während bei der EM die besten Spielerinnen Europas unter professionellen Bedingungen antreten, passieren die meisten Unfälle allerdings im Amateursport. Über 70 Prozent aller Sportunfälle ereignen sich laut Ergo in der Freizeit – und sind damit nicht über die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt. Mangelnde Vorbereitung, fehlende Schutzausrüstung und Selbstüberschätzung sind häufige Ursachen.

Viele Verletzungen lassen sich durch einfache Maßnahmen vermeiden: ausreichendes Aufwärmen, das Tragen geeigneter Schutzausrüstung, regelmäßiges Training und das Respektieren der eigenen Grenzen. „Protektoren dämpfen Stürze; wer regelmäßig trainiert, überlastet sich seltener; wer Rücksicht nimmt, schützt sich und andere,“ heißt es von Ergo.

Platz 5: Handball 1 / 5 Handball-Spieler beim Wurf. Foto: Unsplash.com