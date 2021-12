Fußball-Weltmeisterschaft 2018 Die Sieger unseres WM-Tippspiels stehen fest

Aus, Aus, Aus. Das Spiel ist aus. Frankreich ist Weltmeister.

Wir sagen Herzlichen Glückwunsch – neben der Équipe Tricolore auch allen erfolgreichen Teilnehmern unseres Tippspiels zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018, deren Gewinner derzeit informiert werden. Alle Ergebnisse und Ihre Tipps finden Sie unter dem folgenden Link.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Fußballfans unter unseren Lesern für Ihre zahlreiche Teilnahme an unserem Tippspiel. Wir wünschen Ihnen bis zum Start der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft am 21. November 2022 in Katar viele spannende Spiele in den weltweiten Ligen, bei Turnieren und nicht zuletzt bei der Europameisterschaft 2020.