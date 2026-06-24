Deutschland - Ecuador: Diese Fonds-Taktik bringt das Depot in WM-Form
Am 25. Juni beschließt die deutsche Nationalmannschaft ihre Gruppenphase im New-York-New-Jersey-Stadion von East Rutherford – ausgerechnet dort, wo am 19. Juli auch das Finale steigt. Gegner ist Ecuador, ein taktisch diszipliniertes, europäisch erfahrenes Team. Der Gruppensieg ist Deutschland nach den beiden Siegen gegen Curaçao und die Elfenbeinküste bereits sicher – und genau das gibt Julian Nagelsmann den Luxus, an Spielkontrolle und Rotation zu feilen, statt nur ein Ergebnis zu verwalten.