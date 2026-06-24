Am 25. Juni beschließt die deutsche Nationalmannschaft ihre Gruppenphase im New-York-New-Jersey-Stadion von East Rutherford – ausgerechnet dort, wo am 19. Juli auch das Finale steigt. Gegner ist Ecuador, ein taktisch diszipliniertes, europäisch erfahrenes Team. Der Gruppensieg ist Deutschland nach den beiden Siegen gegen Curaçao und die Elfenbeinküste bereits sicher – und genau das gibt Julian Nagelsmann den Luxus, an Spielkontrolle und Rotation zu feilen, statt nur ein Ergebnis zu verwalten.

Womit wir beim dritten Gruppenspieltag unserer Reihe wären, in der zu jedem Deutschlandspiel ein Fondsselekteur seine ganz eigene Aufstellung präsentiert. Diesmal kommt der Matchplan mit einem prominenten Vorbild an der Seitenlinie und einer Idee, die ein wenig gegen den Strich gebürstet ist.

Julian-André Winter, Geschäftsführer der Netfonds-Tochter easyfolio, stellt eine Elf zusammen, die er selbst in der Tradition von Pep Guardiola sieht: viel Ballbesitz, flexible Rollen, kontrolliertes Risiko – und vor allem eine falsche Neun. Statt einer klassischen Brechstange im Sturmzentrum lässt er die Spitze in die Tiefe abkippen, ein Kniff, mit dem schon Guardiola ganze Abwehrreihen aus der Ordnung gebracht hat. „Die Aufstellung hat dann etwas Pep-Guardiola-Stil, der auch gern mit falscher Neun gespielt hat“, sagt Winter.

Ballbesitz statt Brechstange

Der Reiz dieser Aufstellung liegt im Zusammenspiel, nicht im einzelnen Solo. Jede Position ist klar definiert, aber keine ist starr: Vom Schlussmann bis zur Spitze sollen die Bausteine den Ball laufen lassen, Räume kontrollieren und je nach Spielsituation – sprich Marktlage – nach vorne oder nach hinten absichern. Die falsche Neun ist dabei der Clou. Sie verspricht Offensivkraft, ohne sich auf einen einzigen Treffer zu verlassen.

Das ist gerade 2026 ein Pfund: In einem Umfeld, in dem die US-Leitindizes von wenigen Schwergewichten abhängen, die Risikoprämien historisch niedrig sind und niemand seriös vorhersagt, wann das Pendel von der KI-Euphorie in Richtung Vorsicht umschlägt, gewinnt nicht der Kader mit dem lautesten Mittelstürmer, sondern der mit dem besten Positionsspiel.

Der Torwart: Zins & Sicherheit

Wieso dieser Fonds: Ein Torwart muss nicht glänzen, er muss die Null halten – und genau dafür ist dieser Fonds gebaut. Als defensivste Position im Kader setzt er kompromisslos auf Kapitalerhalt: kurze Laufzeiten und durchweg hohe Bonität sorgen dafür, dass hinten möglichst wenig anbrennt. Hier soll das Geld ruhig und sicher parken, statt mit langem Risiko nach vorne gejagt zu werden. Das macht ihn zum stellungssicheren Rückhalt, der das Spiel beruhigt und der ganzen Mannschaft Sicherheit gibt – gerade dann, wenn es an den Märkten hektisch wird.

Sektor: Geldmarktfonds allgemein Welt Euro

Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Auflegung: 07.11.2023

07.11.2023 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ISIN: DE000A3EW4L9

DE000A3EW4L9 Maximal Drawdown seit Auflage: 0,04%

0,04% Performance 1 Jahr: 1,77%

1,77% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,46%

0,46% TER: 0,40%

0,40% Tracking Error 5 Jahre: -

- Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 142

Die Verteidigung: Antecedo Independent Invest

Wieso dieser Fonds: In der Abwehr braucht es einen, der das Risiko im Griff behält und nicht bei jedem Angriff aus der Ordnung gerät. Dieser Fonds ist dieser besonnene Abwehrchef: ein stabilisierender, vorsichtiger Ansatz mit kontrolliertem Risiko statt offensiver Aktienausrichtung. Sein größtes Pfund ist die geringe Korrelation zu den übrigen Mannschaftsteilen – er bewegt sich unabhängig vom Rest und fängt genau dann ab, wenn vorne die Zuordnung verloren geht. So bringt er Ruhe und Struktur in die Defensive und sorgt dafür, dass das Portfolio auch in turbulenten Phasen sicher steht.

Sektor: Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt

Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Auflegung: 28.01.2009

28.01.2009 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH

Universal-Investment GmbH ISIN: DE000A0RAD42

DE000A0RAD42 Maximal Drawdown seit Auflage: 65,85%

65,85% Performance 1 Jahr: 26,87%

26,87% Performance 3 Jahre: 62,16%

62,16% Performance 5 Jahre: 80,58%

80,58% Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,13

1,13 Sum. lfd. Kosten: 2,30%

2,30% TER: 1,80%

1,80% Tracking Error 5 Jahre: 9,64

9,64 Volatilität 5 Jahre: 8,86%

8,86% Volumen in Mio. EUR: 318

Das (Offensive) Mittelfeld: e asyfolio 70

Wieso dieser Fonds: Im offensiven Mittelfeld dirigiert dieser Fonds das Spiel – das Bindeglied, das Defensive und Angriff verbindet. Als ETF-Portfoliofonds mit einer Aktienquote von 70 Prozent bringt er ordentlich Zug nach vorne, hält über den Anleiheanteil aber noch etwas in der Hinterhand und ist damit noch nicht voll auf Offensive gepolt. Genau diese Balance macht ihn zum Taktgeber: Er treibt das Spiel an, wenn es nach vorne geht, scheut aber den Weg zurück nicht, wenn die Mannschaft hinten gebraucht wird. Ein kompletter Mittelfeldspieler, der das Tempo bestimmt, ohne die Absicherung aus den Augen zu verlieren.

Sektor: Mischfonds dynamisch Welt

Mischfonds dynamisch Welt Auflegung: 01.04.2014

01.04.2014 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ISIN: DE000EASY702

DE000EASY702 Maximal Drawdown seit Auflage: 25,23%

25,23% Performance 1 Jahr: 21,32%

21,32% Performance 3 Jahre: 43,08%

43,08% Performance 5 Jahre: 40,52%

40,52% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,53

0,53 Sum. lfd. Kosten: 0,93%

0,93% TER: 0,89%

0,89% Tracking Error 5 Jahre: 2,52

2,52 Volatilität 5 Jahre: 9,55%

9,55% Volumen in Mio. EUR: 45

Der Angriff (Hängende Spitze): W eltportfolio Dynamik

Wieso dieser Fonds: Als hängende Spitze agiert dieser Fonds vorne, lässt sich aber bewusst etwas fallen, statt stur im Zentrum zu kleben. Seine breite, flexible Wachstumsstrategie ist klar renditeorientierter ausgelegt als ein klassischer Mischfonds – er sucht die Lücke, zieht die Gegenspieler aus der Position und schafft so den Raum für den entscheidenden Vorstoß. Mit seiner Wandlungsfähigkeit passt er sich dem Spielverlauf an, bleibt dabei aber immer auf den Abschluss aus. Die falsche Neun im Kader: gefährlich genau deshalb, weil sie sich nicht festlegen lässt.