Start-ups, Immobilien, eigene Marken: So legen Deutschlands WM-Stars ihre Millionen an. Manche verdienen kräftig mit, andere verloren alles.

Beim WM-Spiel der deutschen Mannschaft vor dem Fernseher: Jamal Musiala dribbelt, Joshua Kimmich dirigiert, Manuel Neuer hält hinten den Kasten sauber. Wer dabei nicht nur auf das Spiel schaut, stellt sich womöglich eine Frage: Was machen diese Profis eigentlich mit ihren Millionen?

Die Antwort fällt erstaunlich unternehmerisch aus. Recherchen zeigen, wie viele Nationalspieler ihr Geld längst in Firmen, Fonds und eigene Marken stecken. Der Grund liegt auf der Hand: Ein Profi der ersten Liga verdient in wenigen Jahren mehr, als die meisten Menschen in einem ganzen Arbeitsleben, doch die Karriere endet oft schon mit Mitte 30. Eine Grenze ist dabei wichtig: Ein Werbevertrag, bei dem ein Profi nur sein Gesicht hergibt, ist noch kein Investment.

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Die Weltmeister von 2014

Wer wissen will, wohin die Reise geht, schaut auf die Mannschaft, die 2014 in Rio den Titel holte. Einige von ihnen sind heute als Investoren deutlich aktiver, als sie es als Profi je angedeutet hätten.

Der umtriebigste ist Mario Götze, der sich eine zweite Laufbahn als Wagniskapitalgeber aufgebaut hat. Über sein Vehikel Companion-M hält der Schütze des WM-Finaltors Beteiligungen an mehr als 70 Start-ups und steckt zudem in über 20 Wagniskapitalfonds. Zwei seiner Portfoliofirmen, Flatpay und Parloa, stiegen 2025 zu Milliardenfirmen auf. Toni Kroos ist Mitgründer und größter Einzelgesellschafter der Hallenfußball-Liga The Icon League, die Ende 2025 15 Millionen Euro einsammelte. Daneben hält er Anteile an mehreren Start-ups: unter anderem am Mietwagen-Dienst Duke, der 2024 insolvent ging. Philipp Lahm übernahm über seine Holding die Mehrheit an der Naturkostmarke Schneekoppe und am Körperpflegehersteller Sixtus, steckte aber auch im verlustreichen Start-up Fanmiles.

Wie die restlichen Weltmeister von 2014 investieren, lesen Sie hier.

Die Nationalspieler von 2026

Wie aber legt die aktuelle Generation an? Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am 21. Mai seinen 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko benannt, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich und mit dem zurückgekehrten Manuel Neuer im Tor. Wie eine Durchsicht des aktuellen Kaders zeigt, treten öffentlich nur eine Handvoll Spieler als Investoren in Erscheinung.

In der folgenden Klickstrecke stellen wir vor, wie die deutschen WM-Spieler 2026 investieren.