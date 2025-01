in News

And the winner is... Quantmade! Ein KI-Konzept hat die Jury des innovativen Wettbewerbs Future Fundstars überzeugt. Jubel, Bilder, Stimmen zum Event in Mannheim.

Finale in Mannheim

Future Fundstars 2025: Gewinner, Stimmen, Impressionen

Der innovative Fondswettbewerb Future Fundstars ist am Vorabend des Fondskongress 2025 im Radisson Blu Mannheim in seine sechste Runde gegangen. Der von Fundview in Kooperation mit der Netfonds Gruppe ausgerichtete Wettbewerb lockte erneut mit einem Investment von bis zu drei Millionen Euro für die überzeugendste Investmentstrategie.

DAS INVESTMENT war als Medienpartner live dabei.

Future Fundstars 2025: Quant-Strategie überzeugt Jury

Michael Geke von Quantmade aus Meerbusch bei Düsseldorf überzeugte die Jury mit einem modernen, algorithmischen Ansatz, der künstliche Intelligenz für Investmententscheidungen nutzt. Seine „Pred AI“-Technologie kombiniert Erkenntnisse aus Finanzmärkten, Statistik und Mathematik zu einem quantitativen Modell, das auf überdurchschnittliche Renditen bei gleichzeitig reduzierten Drawdowns abzielt.

Der Ansatz ist Teil einer umfassenderen „Wealthtech Suite“, die verschiedene quantitative Investmentstrategien für institutionelle, professionelle und private Anleger bereithält.

„Der Sieg ist eine Riesenauszeichnung“, sagte Geke zu DAS INVESTMENT. „Wir wollen natürlich diese Auszeichnung nutzen, um unser Thema Quant deutlich stärker am Markt zu positionieren und auch für Investoren interessant zu machen.“

Im Frühjahr soll der erste Fonds von Quantmade auf den Markt kommen. Aktuell liegen die von einem fünfköpfigen Team gesteuerten Assets nach eigener Angabe bei 187 Millionen Euro.

Weitere Impressionen finden Sie in unserer Bildergalerie.

Teilnahmebedingungen und Besonderheiten

Bewerben konnten sich sowohl etablierte Fondsmanager mit bestehenden UCITS-Fonds, deren verwaltetes Vermögen maximal 20 Millionen Euro betrug, als auch Nachwuchstalente ohne eigenen Fonds. Eine Besonderheit des Wettbewerbs ist dabei das offene Investment-Universum – es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich Anlageklassen oder Strategien.

„Wir hatten dieses Mal wieder rund 50 Einreichungen mit einer großen Brandbreite“, berichtet Tim Habicht vom Veranstalter Fundview zufrieden. Zunächst wurden zwölf Konzepte ausgewählt, deren Vertreter sich dann in Videocalls gegenüber der Jury beweisen mussten. Fürs Live-Finale vor Publikum in Mannheim qualifizierten sich dann vier Kandidaten, die in Pitches gegeneinander antreten durften.

Entscheidung durch Experten-Jury

Die Entscheidung über die Vergabe des Millionen-Investments traf eine sechsköpfige Expertenjury:

Peer Reichelt (NFS Netfonds AG)

Sascha Hinkel (Deka Bank)

Tobias Schäfer (Berenberg)

Oliver Morath (Squad Fonds)

Volker Schilling (Greiff Capital Management AG)

Rainer Laborenz, vertreten durch Ronny Stage (Azemos Vermögensmanagement GmbH)

Titelverteidiger mit innovativer Strategie

2024 hatte sich bei der fünften Auflage von Future Fundstars die Luxemburger Investmentgesellschaft Keynote unter der Leitung von Peter Heim durchgesetzt. Ihr innovativer Ansatz konzentrierte sich auf Spin-Off-Situationen – ein laut Heim „unterschätztes Investmentsegment mit dem Potenzial für hohe risiko-adjustierte Renditen“.

Peter Heim war auch 2025 als Gast in Mannheim dabei und berichtete von seinem spannenden Jahr, in dem er Millionen-Assets einsammeln konnte.