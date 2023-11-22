Investment-Wettbewerb Future Fundstars: Die Teilnehmer der Vorauswahl stehen fest

Future Fundstars: Die Teilnehmer der Vorauswahl stehen fest
Gemeinsam mit dem Haftungsdach NFS Netfonds und dem Vermögensverwalter Azemos Vermögensmanagement hat das Finanzportal Fundview eine neue Runde des Wettbewerbs Future Fundstars eingeläutet. Bis zum 5. November konnten sich interessierte Investmenttalente um die Teilnahme an den Vorausscheidungen bewerben. Dem Sieger des Anlagewettbewerbs, in dessen Rahmen besonders überzeugende Anlagestrategien prämiert werden, winkt ein Investment von bis zu 3 Millionen Euro.
Besonders interessiert ist die Jury an einfallsreichen Nischenstrategien. Anlageklassen, -stile und die Region, in der vorrangig investiert wird, sind dabei zweitrangig. Im Auswahlgremium für die Future Fundstars sitzen neben Angehörigen von Netfonds und Azemos auch Vertreter der Dekabank, von Berenberg, Greiff Capital Management und Squad Fonds.
Aus der vorigen, vierten Runde des Wettbewerbs, war das Duo Vladi Balas und Filip Adamec siegreich hervorgegangen. Die Gründer der Fondsboutique 4AM For Asset Managers wurden für eine Wandelanleihen-Strategie prämiert.
Track Record gefragt
Wer an der Ausscheidung teilnehmen möchte, muss nicht unbedingt bereits einen Fonds vorweisen können. Eine Anlagestrategie mit messbarem Track Record, zum Beispiel in Form eines Musterportfolio bei Wikifolio, genügen als Teilnahmevoraussetzung. Es können jedoch auch Betreiber kleinvolumiger Fonds (bis 20 Millionen Euro under Management) teilnehmen.
Die Siegerstrategie wird in vier Vorrunden und einer Endrunde ermittelt. Hier kommen die Teilnehmer und Termine für die Vorausscheidungen, die jeweils auf Youtube und per Zoom digital übertragen werden:
Live-Zwischenrunde #1:
30. November, 11 bis 12 Uhr
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- Patrick Grewe, van Grunsteyn
- Patrick Petermeier, Perspektive Asset Management
- Peter Heim & Thomas Germann, Keynote Funds
Live-Zwischenrunde #2:
7. Dezember, 11 bis 12 Uhr
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- Lukas Grimm, Frankfurt Asset Management
- Tobias Terliesner, A+E STRATEGIE Köln
- Steffen Möllenhoff, neXDos
Live-Zwischenrunde #3:
11. Dezember, 11 bis 12 Uhr
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- Florian Mann & Adrian Fabarius, FINLIUM
- Christoph Gum, Private Alpha Germany
- Maximilian Sauer, ansa capital management
Live-Zwischenrunde #4:
13. Dezember, 11 bis 12 Uhr
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- Eckhard Fiene, FL AlphaCap
- Benedikt Olesch, WertArt Capital
- Denis Keller, SINTRO Asset Management