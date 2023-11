Investment-Wettbewerb Future Fundstars: Die Teilnehmer der Vorauswahl stehen fest

Gemeinsam mit dem Haftungsdach NFS Netfonds und dem Vermögensverwalter Azemos Vermögensmanagement hat das Finanzportal Fundview eine neue Runde des Wettbewerbs Future Fundstars eingeläutet. Bis zum 5. November konnten sich interessierte Investmenttalente um die Teilnahme an den Vorausscheidungen bewerben. Dem Sieger des Anlagewettbewerbs, in dessen Rahmen besonders überzeugende Anlagestrategien prämiert werden, winkt ein Investment von bis zu 3 Millionen Euro.

Besonders interessiert ist die Jury an einfallsreichen Nischenstrategien. Anlageklassen, -stile und die Region, in der vorrangig investiert wird, sind dabei zweitrangig. Im Auswahlgremium für die Future Fundstars sitzen neben Angehörigen von Netfonds und Azemos auch Vertreter der Dekabank, von Berenberg, Greiff Capital Management und Squad Fonds.

Aus der vorigen, vierten Runde des Wettbewerbs, war das Duo Vladi Balas und Filip Adamec siegreich hervorgegangen. Die Gründer der Fondsboutique 4AM For Asset Managers wurden für eine Wandelanleihen-Strategie prämiert.

Track Record gefragt

Wer an der Ausscheidung teilnehmen möchte, muss nicht unbedingt bereits einen Fonds vorweisen können. Eine Anlagestrategie mit messbarem Track Record, zum Beispiel in Form eines Musterportfolio bei Wikifolio, genügen als Teilnahmevoraussetzung. Es können jedoch auch Betreiber kleinvolumiger Fonds (bis 20 Millionen Euro under Management) teilnehmen.

Die Siegerstrategie wird in vier Vorrunden und einer Endrunde ermittelt. Hier kommen die Teilnehmer und Termine für die Vorausscheidungen, die jeweils auf Youtube und per Zoom digital übertragen werden:

Live-Zwischenrunde #1:

30. November, 11 bis 12 Uhr

Patrick Grewe, van Grunsteyn

Patrick Petermeier, Perspektive Asset Management

Peter Heim & Thomas Germann, Keynote Funds

Live-Zwischenrunde #2:

7. Dezember, 11 bis 12 Uhr

Lukas Grimm, Frankfurt Asset Management

Tobias Terliesner, A+E STRATEGIE Köln

Steffen Möllenhoff, neXDos

Live-Zwischenrunde #3:

11. Dezember, 11 bis 12 Uhr

Florian Mann & Adrian Fabarius, FINLIUM

Christoph Gum, Private Alpha Germany

Maximilian Sauer, ansa capital management

Live-Zwischenrunde #4:

13. Dezember, 11 bis 12 Uhr

