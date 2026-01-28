And the winner is... Matelan Research! Ein Nachhaltigkeitskonzept hat die Jury bei den Future Fundstars in Mannheim überzeugt. Bilder und Stimmen zum Event in Mannheim.

Das Siegerteam um Anne Gronski, Oliver Kämmerer und Hartmut Moers mit dem Pokal in der Hand

Der Fondswettbewerb Future Fundstars ist am Vorabend des Fondskongress 2026 im Radisson Blu Mannheim in die siebte Runde gegangen. Der von Fundview in Kooperation mit der Netfonds Gruppe ausgerichtete Wettbewerb lockte erneut mit einem Investment von bis zu drei Millionen Euro für die überzeugendste Investmentstrategie.

DAS INVESTMENT war live dabei.

Future Fundstars 2026: Nachhaltige Strategie überzeugt Jury

Oliver Kämmerer und sein Team von Matelan Research überzeugten die Jury mit einem nachhaltigen Konzept, welches auf Megatrends wie die Energiewende und künstliche Intelligenz setzt. Der Matelan New Era Fund investiert aktiv und konzentriert in 20 bis 35 Aktien aus einem Universum von rund 400 Unternehmen, die von ökologischen Umbrüchen profitieren – ausgewählt über ESG-, quantitative und fundamentale Analysen.

„Der Sieg ist eine Erleichterung für uns. Ohne das Team um Anne Gronski und Hartmut Moers wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, sagte Kämmerer zu DAS INVESTMENT.

Weitere Impressionen finden Sie in unserer Bildergalerie.

Teilnahmebedingungen und Besonderheiten

Bewerben konnten sich sowohl etablierte Fondsmanager mit bestehenden Ucits-Fonds, deren verwaltetes Vermögen maximal 20 Millionen Euro betrug, als auch Nachwuchstalente ohne eigenen Fonds. Eine Besonderheit des Wettbewerbs ist dabei das offene Investment-Universum – es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich Anlageklassen oder Strategien.

„Auch dieses Jahr hatten wir ungefähr 50 Einreichungen mit einer großen Brandbreite“, erklärte Tim Habicht vom Veranstalter Fundview. Zunächst wurden zwölf Konzepte ausgewählt, deren Vertreter sich dann in Videocalls gegenüber der Jury beweisen mussten. Fürs Live-Finale vor Publikum in Mannheim qualifizierten sich dann vier Kandidaten, die in Pitches gegeneinander antreten durften.

Entscheidung durch Experten-Jury

Die Entscheidung über die Vergabe des Millionen-Investments traf eine fünfköpfige Expertenjury:

Peer Reichelt (NFS Netfonds)

Sascha Hinkel (Deka Bank)

Tobias Schäfer (Berenberg)

Oliver Morath (Squad Fonds)

Ronny Stage (Azemos Vermögensmanagement)

Laut Jury-Mitglied Oliver Morath war die Entscheidung in diesem Jahr „ziemlich eindeutig.“

Vorjahressieger mit KI-Strategie

Bei der sechsten Auflage des Wettbewerbs im vergangenen Jahr hatte sich Quantmade unter der Leitung von Michael Geke durchgesetzt. Geke konzentriert sich auf einen modernen, algorithmischen Ansatz, der künstliche Intelligenz für Investmententscheidungen nutzt.

Ende 2025 schloss sich Geke außerdem mit Tech-Investor Frank Thelen zusammen, um Quant42 zu starten – KI-gesteuerte Anlagezertifikate, die ebenfalls auf dem quantitativen Ansatz beruhen.