Fünfte Runde des Wettbewerbs Future Fundstars: Neue Suche nach Investment-Talenten startet

Eine neue Runde der Suche nach aussichtsreichen Investment-Talenten startet: Initiatoren des Wettbewerbs „Future Fundstars“, der sich an Investmentspezialisten aus dem deutschsprachigen Raum richtet, sind das Finanzportal Fundview, das Hamburger Haftungsdach NFS Netfonds, Vermögensverwalter Azemos Vermögensmanagement und Investor Alpay Ece. DAS INVESTMENT ist Medienpartner der Veranstaltung.

Alle Teilnehmer, die es in die Vorauswahl des Wettbewerbs schaffen, erhalten die Chance, ihre Strategie in einer Live-Präsentation vorzustellen. In mehreren Runden wird aus zwölf Kandidaten am Ende eine Siegerstrategie ermittelt. Dem Betreiber winkt ein Investment von bis zu 3 Millionen Euro.

Gezielt zur Teilnahme ermuntern möchten die Initiatoren die Betreiber solcher Strategien, die bislang wenig im Fokus der Öffentlichkeit stehen, die aber dennoch mit ihrer Performance und einem soliden Risikomanagement glänzen können. Ihnen soll der Wettbewerb beim Schritt in die Selbstständigkeit helfen. In der Ausrichtung der Fonds nach Thema, Anlagestil oder Region gibt es keine Beschränkungen.

Future Fundstars: Bewerbungen werden bis 5. November entgegengenommen

Bis zum 5. November können sich Investment-Talente, die bislang noch keinen oder nur einen kleinvolumigen Fonds (bis 20 Millionen Euro Assets under Management) betreuen, bewerben.

Die Jury wird im aktuellen Durchlauf durch einen in der hiesigen Finanzanlagebranche bekannten Namen ergänzt: Oliver Morath (Squad Fonds) wird mit dabei sein.

Neben Morath sind außerdem Peer Reichelt (NFS Netfonds), Sascha Hinkel (Dekabank), Tobias Schäfer (Berenberg), Volker Schilling (Greiff Capital Management) und Rainer Laborenz (Azemos) für die Auswahl des kommenden Future Fundstars verantwortlich.

Die vorherige, vierte Runde des Wettbewerbs konnten im März dieses Jahres Vladi Balas und Filip Adamec für sich entscheiden. Das Duo hatte im vergangenen Jahr die Fondsboutique 4AM For Asset Managers in Zürich gegründet und den Fonds Squad 4 Convertibles gestartet.

Future Fundstars: Bewerbungen werden hier entgegengenommen >>