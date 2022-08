Duo wird zum Trio FV Frankfurter Vermögen erweitert Aufsichtsrat

Der unabhängige Vermögensverwalter FV Frankfurter Vermögen, Königstein / Bad Homburg hat Peter Lempp in den Aufsichtsrat berufen und komplettiert damit das Gremium um Ingo Kett und Jürgen Brückner. Lempp ist seit mehr als 30 Jahre in der Unternehmensberatung tätig. Zuletzt war er als Geschäftsführer der Capgemini Deutschland tätig. Weitere Stationen in seinem Lebenslauf waren bei Baan Corporation und Digital Equipment Corporation.

Weiterer Ausbau bei FV Frankfurter Vermögen

Das ist jedoch nicht die einzige Veränderung bei FV Frankfurter Vermögen. Der Vermögensverwalter habe erst kürzlich eine Zweigniederlassung in Altea in Spanien eröffnet. „Weiterhin suchen wir übrigens für das Wealth Management / Private Banking erfahrene Berater mit der späteren Option auf die Leitung des Bereichs“, so Uwe Eilers, Vorstand der FV Frankfurter Vermögen.