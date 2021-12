Redaktion 04.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

FvS Multiple Opportunities Bert Flossbach: „Der Dax stünde ohne China bei 7000 Punkten“

Ohne ein entsprechendes Wachstum in China gehen an der deutschen Börse die Lichter aus, warnt Bert Flossbach in einer aktuellen Experten-Diskussion auf Wirtschaftswoche Online. An eine chinesische Lehman-Krise glaubt der Mitgründer der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch allerdings nicht.