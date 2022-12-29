Bei Scope FvS Multiple Opportunities wird herabgestuft

Der beliebte Fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities muss sein Spitzen-Rating bei Scope abgeben. Die Analysten monieren sein vergleichsweise schwaches Ergebnis im ablaufenden Jahr. Auf längere Sicht rage er dennoch heraus. Zwei andere Aktien-Vehikel machten dagegen zuletzt eine besonders gute Figur.

Kölner Hohenzollern-Brücke im Nebel: Der Fondsanbieter Flossbach von Storch hat seinen Sitz in der Stadt am Rhein.

Der beliebte Fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities (ISIN: LU0323578657) wird heruntergestuft. Beim Analyseunternehmen Scope erhält der im hiesigen Fondsvertrieb stark nachgefragte Mischfonds die Ratingnote B – zuvor war es ein A. Grund sei seine schwächere kurzfristige Performance, heißt es von Scope.

„Dennoch überzeugt die mittel- und langfristige Performance des Mischfondsklassikers weiterhin gegenüber der Peergroup“, fügen die Analysten hinzu. Über drei und fünf Jahre liege der aktuell rund 24,5 Milliarden Euro schwere Mischfonds-Klassiker vor seiner Vergleichsgruppe. Lediglich auf die vergangenen zwölf Monate gerechnet schneide er mit -9,73 Prozent etwas schwächer ab als der Durchschnitt der „Mischfonds Global flexibel“. Dieser büßte 8,91 Prozent ein.

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Bei den Risikokennzahlen ergibt sich gemäß Scope ein gemischtes Bild: Über drei Jahre schwankte der Fonds mit 10,18 Prozent etwas stärker als das Mittel der Peergroup (10,03 Prozent). Dagegen erlitt er einen milderen maximalen Verlust: -11,11 Prozent gegenüber durchschnittlich -13,01. Innerhalb seiner Vergleichsgruppe liegt der FvS Multiple Opportunities gemäß Scope aktuell auf Platz 67 von 784.