Bei Scope FvS Multiple Opportunities wird herabgestuft
Der beliebte Fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities (ISIN: LU0323578657) wird heruntergestuft. Beim Analyseunternehmen Scope erhält der im hiesigen Fondsvertrieb stark nachgefragte Mischfonds die Ratingnote B – zuvor war es ein A. Grund sei seine schwächere kurzfristige Performance, heißt es von Scope.
„Dennoch überzeugt die mittel- und langfristige Performance des Mischfondsklassikers weiterhin gegenüber der Peergroup“, fügen die Analysten hinzu. Über drei und fünf Jahre liege der aktuell rund 24,5 Milliarden Euro schwere Mischfonds-Klassiker vor seiner Vergleichsgruppe. Lediglich auf die vergangenen zwölf Monate gerechnet schneide er mit -9,73 Prozent etwas schwächer ab als der Durchschnitt der „Mischfonds Global flexibel“. Dieser büßte 8,91 Prozent ein.
Bei den Risikokennzahlen ergibt sich gemäß Scope ein gemischtes Bild: Über drei Jahre schwankte der Fonds mit 10,18 Prozent etwas stärker als das Mittel der Peergroup (10,03 Prozent). Dagegen erlitt er einen milderen maximalen Verlust: -11,11 Prozent gegenüber durchschnittlich -13,01. Innerhalb seiner Vergleichsgruppe liegt der FvS Multiple Opportunities gemäß Scope aktuell auf Platz 67 von 784.