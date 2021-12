FX Concepts entlässt fast alle, Hedgefonds vor dem Aus

Den Angaben zufolge sind in den vergangenen Wochen fast alle Mitarbeiter entlassen worden. Der Sender berief sich auf zwei mit den Vorgängen vertraute Personen.Laut CNBC hatte sich der kalifornische Pensionsfonds San Francisco Employees’ Retirement System am 11. September dazu entschieden auszusteigen. Auch die Bayerische Versorgungskammer habe Geld abgezogen.FX-Concepts-Chefstratege Robert Savage erklärte gegenüber dem Sender, dass das Unternehmen noch immer operativ tätig ist.Taylor hatte als langzeitiger Verfechter der These einer Dollar-Euro-Parität Bekanntheit erlangt.