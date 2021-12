Versicherungsvertrieb 32-Jähriger leitet neuen Bereich der Gothaer

Der Versicherer Gothaer will im Geschäft mit jüngeren Menschen wachsen. Um die Zielgruppe der so genannten hybriden Kunden besser anzusprechen, bündelt man künftig alle Aktivitäten des digitalen Vertriebs in einem eigenen Bereich unter der Leitung von Fynn Monshausen.