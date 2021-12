GAM bringt US-Aktienfonds nach Deutschland

Global Asset Management (GAM) hat ihre deutsche Produktpalette um zwei US-Aktienfonds erweitert: Ab sofort bietet die US-Fondsgesellschaft auch hierzulande den GAM Star US All Cap Equity Fund (WKN: A0M W0L) und den GAM US Small & Mid Cap Equity Fund (WKN: A0M W0J) an.Ins Portfolio des GAM Star US All Cap Equity Fund kommen Unternehmen aller Größen, sowohl Substanz- als auch Wachstumswerte. Insgesamt umfasst es 40 bis 60 Werte. Der GAM US Small & Mid Cap Fund hingegen investiert ausschließlich in Firmen mit einer Marktkapitalisierung von 400 Millionen bis 9 Milliarden US-Dollar. Sein Anlageuniversum umfasst Substanzwerte des Russell 2500 Value Index.Beide Produkte haben einen Ausgabeaufschlag von 5 Prozent und eine jährliche Verwaltungsgebühr von 1,6 Prozent.