GAM Holding Schweizer Vermögensverwalter legt Londoner Büro-Pläne auf Eis

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich hatte geplant, rund 4600 Quadratmeter auf der höchsten Etage des Nova-Projekts zu mieten, sagte die Person. Das Gebäude gegenüber der Victoria-Bahnstation wird von der Land Securities Group und dem Canada Pension Plan Investment Board entwickelt. Diese Unternehmen wollten sich zum Thema auf Nachfrage nicht äußern.Die Nachfrage nach Büroräumen in London wird voraussichtlich fallen, da Unternehmen die Brexit-Auswirkungen abwarten werden, bevor sie neue Mietverträge eingehen, wie Land Securities CEO Rob Noel im Mai vorhersagte. Die Büropreise im Zentrum könnten im Falle eines EU-Austritts um bis zu 20 Prozent nachgeben, weil Unternehmen nach Europa ziehen oder ihre Expansionspläne in Großbritannien verzögern könnten, wie Green Street Advisors einschätzte.Der französische Kosmetikkonzern L‘Oreal hat einer informierten Person zufolge ebenfalls Pläne für die Anmietung eines Londoner Hauptsitzes verschoben. Das Unternehmen verzögere die Verhandlungen für etwa 14.000 Quadratmeter Bürofläche um mindestens drei Monate, um zu sehen, ob die Vermieter niedrigere Mieten verlangen werden, sagte die Person, die nicht genannt werden will. Eine Sprecherin des L‘Oreal-Konzerns wollte sich nicht äußern.