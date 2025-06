„Wir versichern nicht das Wetter“ – Swiss Re über Cat-Bonds-Mythen

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Guatteri: Bei Hurrikanen verfolgen wir in Echtzeit Modelle zur Vorhersage des Pfads. Wir verfügen über eine Vielzahl an Tools und Modellen. So können wir den potenziellen Einfluss auf unser Portfolio bewerten – mit einer gewissen Unsicherheit, versteht sich.

Guatteri: Wir haben die Strategie im vergangenen Jahr noch nicht verwaltet, aber allgemein gesprochen war der Haupttreiber die relativ geringe Anzahl schwerer Naturkatastrophen. Zwar trafen mindestens zwei größere Hurrikane auf Florida, aber die Schäden hielten sich in Grenzen. Diese geringe Belastung wurde durch weiterhin sehr attraktive Kupons gut abgefedert. Die Spreads lagen historisch auf sehr attraktiven Niveaus, was sowohl Einkommen generierte als auch Verluste im Portfolio begrenzte. Zudem kam es zu weiteren Spread-Einengungen seit dem Höchststand 2022, was zusätzliche Bewertungsgewinne brachte.

Der GAM Star Cat Bond Fund erzielte 2024 eine Rendite von 14,5 Prozent. Was waren die Haupttreiber?

DAS INVESTMENT: Swiss Re Insurance-Linked Investment Advisors Corporation (SRILIAC) fungiert seit Mai 2025 als Co-Investmentmanager für den GAM Star Cat Bond Fund . Was bedeutet diese Zusammenarbeit konkret für Investoren?

Mixon: Die Dynamik kommt sowohl von der Angebots- als auch von der Nachfrageseite. Auf der Angebotsseite sind immer mehr Werte in gefährdeten Regionen exponiert – denken Sie an das Bevölkerungswachstum in Florida. Das bedeutet ein höheres Risiko im Ereignisfall und größere versicherte Schäden. Versicherer und Rückversicherer suchen daher nach zusätzlichen Wegen, Spitzenrisiken auszulagern.

Der Cat-Bond-Markt ist auf rund 50 Milliarden US-Dollar gewachsen. Was treibt diese Entwicklung?

Je näher der Sturm der Küste kommt, desto verlässlicher werden die Prognosen. Mit jedem neuen Modell-Update fließen die aktuellen Daten in unsere Analysen ein, und wir bewerten die Auswirkungen auf das Portfolio praktisch in Echtzeit. Als Manager können wir dann Maßnahmen ergreifen – entweder zur Verlustbegrenzung oder um Chancen zu nutzen, wenn andere Marktteilnehmer die Situation anders einschätzen.

Und auf der Nachfrageseite?

Mixon: Investoren suchen verstärkt nach unkorrelierten Erträgen. Das schafft eine natürliche Nachfrage. Angebot und Nachfrage wachsen somit gleichzeitig.

Welche Risiken dominieren derzeit den Markt?

Mixon: Ganz klar Hurrikane. Verträge mit Windrisiken machen fast 70 Prozent des Gesamtmarktes aus. Und das sollte auch künftig das dominierende Risiko bleiben, selbst wenn andere Kategorien zunehmen.

Ein Blick auf die Investorenseite: In welche Portfoliokategorie ordnen institutionelle Anleger Cat Bonds typischerweise ein?

Mixon: Viele Investoren und Asset Allocators tun sich schwer damit, Cat Bonds einer bestimmten Kategorie zuzuordnen. Die Schublade ist aber letztlich egal – entscheidend ist, dass die Assetklasse überhaupt Berücksichtigung findet. In der Vergangenheit hat unsere Strategie für eine Diversifizierung des Portfolios gesorgt. Dabei wiesen die Renditen eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen auf.

Sie sprechen von unkorrelierten Renditen. Wie haben sich Cat Bonds in den letzten Marktkrisen im Vergleich zu Aktien oder Unternehmensanleihen verhalten?

Mixon: Die Korrelation ist praktisch null, da das zugrundeliegende Risiko nahezu ausschließlich aus Naturkatastrophen besteht. Diese sind nachweislich unkorreliert zu Zinsen, Aktienkursen, alternativen Investments sowie zu makroökonomischen oder geopolitischen Ereignissen. Die Volatilität, die wir Anfang des Jahres erlebt haben, hat keinerlei Einfluss auf die Preisbildung von Versicherungsverträgen.

Guatteri: Allerdings sehen wir bei großen Liquiditätsereignissen gelegentlich leichte Sekundäreffekte. Wenn andere Assetklassen Liquidität benötigen, kann das kurzfristige Auswirkungen auf unseren Markt haben.

Zum Beispiel als die Trump-Zölle im April angekündigt wurden?

Guatteri: In der ersten Aprilwoche war nichts zu beobachten. Aber in der ersten Woche der Pandemie kam es zu einem gewissen Liquiditätsdruck. Das war jedoch nur vorübergehend und ändert nichts am fundamentalen Risiko. Kleinere Auswirkungen können entstehen – diese eröffnen mitunter sogar Chancen. Aber das zugrunde liegende Risiko bleibt unverändert.

Welche Allokationsgröße halten Sie in einem breit diversifizierten Multi-Asset-Portfolio für sinnvoll?

Mixon: Wir plädieren für eine Allokation von mindestens fünf, besser noch zehn Prozent. Es gibt auch andere unkorrelierte Ertragsquellen wie Litigation Finance, Musikrechte oder Pharma-Royalties. Aber wir sind überzeugt: Cat Bonds gehören in jedes gut diversifizierte Portfolio.

Welche Missverständnisse begegnen Ihnen bei institutionellen Investoren noch häufig?

Mixon: Eines der größten Missverständnisse ist, dass Swiss Re das Wetter versichert – also kleine, unvorhersehbare Ereignisse. In Wahrheit versichern wir spezifische, großflächige Naturkatastrophen mit niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit – hauptsächlich Hurrikane und Erdbeben. Und das Risiko dieser Ereignisse lässt sich quantifizieren – im Gegensatz zu „normalem“ Wetter, das viel schwieriger zu bewerten ist.

Guatteri: Natürlich ist der Klimawandel auch für Investoren ein Thema. Viele denken, dass wir ein enormes Klimarisiko tragen. In Wirklichkeit spielt der Klimawandel eine Rolle, aber kurzfristig ist der größte Treiber steigender Schäden die Zunahme der Exponierung und Konzentration in bestimmten Regionen. Unsere aktive Investmentsteuerung wird von mehr als 50 spezialisierten Wissenschaftlern, die sich mit Katastrophenrisiken befassen, sowie von rund 250 eigenen Gefahrenmodellen unterstützt, die in unseren verbundenen Organisationen zum Einsatz kommen.

Mixon: Und was den Klimawandel betrifft, haben wir einige Instrumente zur Verfügung. Erstens: Der Klimawandel ist ein langfristiges Phänomen, unsere Investments haben jedoch deutlich kürzere Laufzeiten. Zweitens: Der Markt ist liquide – wir können unsere Allokationen anpassen. Drittens: Unsere proprietären Naturkatastrophenmodelle werden laufend mit aktuellen Daten zu Klimawandel und Schadensverläufen aktualisiert. Und schließlich: Wenn der Klimawandel zu heftigeren Ereignissen und höheren Schäden führt, verbessert sich das Preisumfeld für uns. Die Renditen werden steigen.

Unterstützen Cat Bonds nur die Katastrophenhilfe oder auch die präventive Klimaanpassung?

Guatteri: Sie tragen definitiv zur Resilienz nach Ereignissen bei – das ist im Grunde die Aufgabe von Versicherungen. Wenn ein Versicherer beispielsweise stark in Kalifornien oder Florida engagiert ist, muss er sich seine Rückversicherung leisten können, um zahlungsfähig zu bleiben. Wenn die Primärversicherung nicht erschwinglich ist, könnte er sich aus dieser Region langsam zurückziehen. Dann sollte sich das System anpassen – die Prämien steigen. Wenn sie zu stark steigen, verteilt sich das Risiko neu. Es braucht ein Gleichgewicht zwischen leistbarer Versicherung und notwendiger Anpassung.

Was war die überraschendste Erkenntnis Ihrer bisherigen Laufbahn in dieser Branche?

Guatteri: Die wichtigste Erkenntnis für mich als Wissenschaftlerin und Investorin ist: Man lernt nie aus. Katastrophenmodelle sind komplex und nützlich. Aber bei jedem größeren Naturereignis lernen wir etwas Neues. Entscheidend ist, dieses Wissen in die Modelle zu integrieren, um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein. Ich bin seit über 20 Jahren in diesem Markt – er ist zyklisch, in ständiger Bewegung. Nie statisch. Das ist meine wichtigste Lektion.

Über die Interviewpartner:

Mariagiovanna Guatteri ist Chefin und Investmentchefin bei Swiss Re Insurance-Linked Investment Advisors Corporation (SRILIAC). Zuvor leitete sie sieben Jahre das ILS Portfolio Management Team. Sie kam 2003 als Naturkatastrophenspezialistin zu Swiss Re und promovierte in Geophysik an der Stanford University.

Charles Mixon ist Head of Business Development für Alternative Capital Partners bei Swiss Re. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Asset Management, insbesondere in den Bereichen Private Equity und Insurance-Linked Securities. Seit 2024 ist Charles Mixon bei Swiss Re tätig.