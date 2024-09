GAM Investments benennt Jesco Schwarz zum Leiter des Vertriebs Deutschland und Österreich (Head of Germany and Austria Distribution). Er berichtet an Rossen Djounov, den globalen Leiter für Kundenlösungen (Global Head of Client Solutions).

Schwarz soll das Team beim Ausbau des regionalen Angebots anleiten und den Kunden vor Ort Zugang zu Anlageexperten und Anlageprodukten in den Bereichen Aktien, Fixed Income, Multi-Asset und Alternatives bieten.

Er wird von Frankfurt aus tätig sein und an der Seite von Wholesale-Direktor Daniel Endres eng mit den bestehenden Teams zusammenarbeiten, um die institutionelle und Wholesale-Kundenbasis weiterzuentwickeln und auszubauen.

GAM Investments kündigt weitere Neueinstellungen an

GAM will seine globalen Vertriebskapazitäten weiter ausbauen und wird laut Pressemitteilung in den kommenden Wochen weitere Neueinstellungen bekannt geben.

Schwarz kommt von Columbia Threadneedle Investments, verantwortete das Geschäft mit Regionalbanken in Deutschland (Head of Regional Banks Germany). Zuvor war er bei der Fondsgesellschaft Frankfurt-Trust, für die er zuletzt als Leiter Vertrieb ebenfalls für Sparkassen und Genossenschaftsbanken tätig war. Davor hat Schwarz im Bereich Kundenmanagement Global bei BNY Mellon in Frankfurt gearbeitet, wo seine Aufgaben den gesamten Vertriebsprozess umfassten.