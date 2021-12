GAM löst den Fonds Star Diversified Market Neutral Credit auf

Die GAM hat ihren Fonds Star Diversified Market Neutral Credit aufgelöst. Das gesamte Fondsvermögen will die Investmentgesellschaft voraussichtlich bis zum 30. März an die Anteilsinhaber zurückzuzahlen.„Diese Entscheidung ist darauf zurück zu führen, dass der beauftragte Anlageverwalter DCI LLC die spätere Auflegung eines dem Fonds ähnlichen Produkts unter seinem eigenen Markennamen in Erwägung zieht“, erklärt GAM. Anleger, die ihr Vermögen in ein anderes Produkt der GAM-Star-Fondspalette umschichten möchten, sollen sich so bald wie möglich bei ihrem Kundenbetreuer oder beim Kundenservice-Team unter [email protected] oder telefonisch unter +353 (0) 1 609 3927 (Dublin) melden.