Schweizer Vermögensverwalter GAM mit Neuzugang im Team für alternative Risikoprämien

Der Schweizer Vermögensverwalter GAM Investments hat Vladimir Kobelev zum Senior Investment Analysten im Team für alternative Risikoprämien von GAM Systematic ernannt. Er arbeitet in London und berichtet an Team-Leiter Paolo Scripelliti.

Kobelev kommt von Pacific Asset Management, wo er vier Jahre lang Co-Manager für alternative Risikoprämien war. Davor war er neun Jahre bei der Deutschen Bank tätig, zuletzt als Direktor für den Handel mit Zins- und Devisenderivaten.



Das Team sei für die Anwendung eines disziplinierten Research-Prozesses verantwortlich, um Risikoprämien zu entwickeln, systematisch umzusetzen und kosteneffizient zu handeln, teilt GAM mit. Dabei konzentriere es sich in der Regel auf rund 15 Risikoprämienstrategien in den Kategorien Value, Momentum und Carry. Ziel sei, eine konsistente Performance bei geringer Korrelation zu Aktien und Anleihen zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf Kapitalerhalt liege.

GAM Investments wurde 1983 mit Sitz in Zürich gegründet, die Gruppe beziffert das insgesamt verwaltete Vermögen auf 110 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende September 2021).