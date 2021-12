GAM verstärkt Vertrieb

Henry Choon ist neuer Verantwortlicher für den Vertrieb und das Marketing sämtlicher Investment-Produkte und -Strategien im asiatischen Raum außerhalb Japans bei GAM. Ab November verstärkt Choon das rund 45-köpfige Team der Investmentgesellschaft in Hongkong. In seiner neuen Position wird er institutionelle Kunden, Finanzintermediäre sowie Privatkunden betreuen und an Craig Wallis, Vertriebs- und Marketingchef der GAM-Holding Gruppe, berichten.Choon kommt von Lazard Asset Management, wo er den Vertrieb und Marketing im asiatischen Raum (ohne Japan) verantwortete. Dort leitete er unter anderem den Aufbau des Standortes Hongkong und war außerdem für die regionale Geschäftsstrategie des Unternehmens zuständig.