Gerd Kommer und Praval Kapoor Gamestop-Effekt: Ist es klug, gegen Leerverkäufer zu wetten?

Manche Leser werden sich noch an ein kurioses Börsenereignis im Januar 2021 erinnern: der unglaubliche Kursanstieg und der anschließende Einbruch der amerikanischen Gamestop-Aktie (WKN: A0HGDX). Zu Beginn der Gamestop-Kursexplosion am 4. Januar 2021 betrug der Aktienkurs dieses bis dahin unauffälligen, eher verstaubten Nebenwertes mit einem veralteten Geschäftsmodell etwa 4,50 Dollar. In den 13 Jahren von Anfang 2008 bis Ende 2020 war der Kurs der Gamestop-Aktie um kumulativ 70 Prozent gefallen. Anfang 2021 erschien Gamestop auch deswegen als offensichtliche Loser-Aktie.

Die Gamestop-Story

Gamestop verkaufte Computerspiele und andere Consumer-Software an Privatkunden. Das klingt zunächst einmal modern, bis man realisiert, dass Gamestop ein stationärer Einzelhändler war, sein Retail-Business ganz altmodisch aus rund 5.000 Ladengeschäften, vorwiegend in den USA, Kanada und Australien, abwickelte und als Zwerg mit den rein internet-basierten App-Store-Giganten von Apple, Google und anderen konkurrierte. Die Mehrheit der Gamestop-Läden war defizitär und oft in langjährigen Mietverträgen gefangen.

Im Januar 2021 schien sich das alles zu ändern. Über die drei Wochen ab dem 4. Januar stieg der Gamestop-Kurs von 4,50 Dollar auf in der Spitze 81 Dollar, also um aberwitzige 1.700 Prozent. Bis Juni 2021 gab es dann eine Seitwärtsbewegung mit starken Ausschlägen nach oben und unten. Danach fiel die Aktie über zweieinhalb Jahre hinweg allmählich auf heute etwa 15 Dollar (Anfang Dezember 2023).

Was war geschehen? Ein beträchtlicher Teil der Gamestop-Aktien war aufgrund der chronischen betrieblichen Verluste des Unternehmens, seines unattraktiven Geschäftsmodells, merkwürdigen Äußerungen des CEOs und einer offenbar fehlenden Zukunftsstrategie Anfang 2021 von einigen Hedgefonds leerverkauft (geshortet) worden. Die Hedgefonds spekulierten durch ihr Shorting auf einen weiter fallenden Aktienkurs.

Gamestop wird zum Meme Stock

Aber aus bis heute wenig klaren Gründen wurde das hässliche Entlein Gamestop plötzlich zu einem sogenannten Meme Stock, einer Aktie, deren Kurs von jungen, überwiegend unerfahrenen Kleinanlegern in den sozialen Medien zum Gegenstand kollektiver Anti-Establishment-Kaufspekulation gemacht wurde – aus der Perspektive dieser Kleinanleger zu einem epischen David-gegen-Goliath-Kampf. Dabei war David ein Schwarm von Kleinanlegern, Goliath das Wall-Street-Establishment in Gestalt mehrerer Hedgefonds. Wie wir alle wissen, haftet Hedgefonds in der allgemeinen Öffentlichkeit ein unsympathisches Image von Gier, Gigantomanie und Reichtum an. Obwohl zumindest Größe und Reichtum für die allermeisten der rund 15.000 Hedgefonds weltweit gar nicht zutrifft. Über 90 Prozent von ihnen dürften sehr klein und für ihre Betreiber wie auch die Anleger in den Fonds nur wenig rentabel sein.

Während dieses Short Squeeze (wörtlich „auspressen von Leerverkäufern“) koordinierten sich die vielen Tausend Kleinanleger unter anderem über Twitter und Tiktok. Es gelang ihnen im Januar und Februar 2021 den Kurs von Gamestop in schwindelerregendere Höhen zu pushen. Der extreme Kursanstieg verursachte bei den betreffenden Hedgefonds, die ja auf einen fallenden Gamestop-Kurs spekuliert hatten, Verluste im Milliardenbereich.

Diese seltsame Kapitalmarktepisode wurde inzwischen sogar von Hollywood verarbeitet.

Der Film mit dem Titel „Dumb Money“ kam vor wenigen Wochen in die deutschen Kinos und erzählt die Geschichte dieses David-gegen-Goliath-Kampfs aus der Sicht einiger Kleinanleger.

Kann man aus dem Gamestop-Event schließen, dass Leerverkäufer (Short Sellers) – der größte Teil von ihnen sind Hedgefonds, wie bei Gamestop – zumeist Geld verlieren? Nein, kann man nicht.

Die Fakten zum Erfolg von Leerverkäufern

Das Gegenteil trifft zu. Institutionelle Leerverkäufer liegen mit ihren Wetten auf sinkende Kurse statistisch in mehr als der Hälfte aller Fälle richtig. Gamestop war eine Ausnahme von der Regel.

Tatsächlich ist es so, dass Aktien, die in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zu anderen Aktien sehr intensiv leerverkauft werden, während dieser Phase als Gruppe marktunterdurchschnittliche Renditen aufweisen. Grund: Die Leerverkäufer sind tendenziell sehr gut informierte Händler, im wissenschaftlichen Jargon: „Short sellers are informed traders.“ Diese sind abzugrenzen von der Mehrheit der sogenannten Noise Trader, also spekulativ orientierter Privatanleger, die auf ein Sammelsurium von Signalen, also nutzlosen Datenlärm, hin kaufen und verkaufen. Auf lange Sicht liegen diese Noise Trader nach Kosten und Risiko schlechter als eine einfache breit diversifizierte Buy-and-Hold-Strategie. Die empirische Evidenz dafür ist überwältigend und in Dutzenden von wissenschaftlichen Untersuchungen über während der zurückliegenden 25 Jahre dokumentiert.

Aktien, bei denen zu einem gegebenen Zeitpunkt ein besonders hoher Anteil des Gesamtbestandes Gegenstand von Leerverkäufen ist, sind Aktien mit hohem Short Interest oder hohem Short Ratio. High Short Interest bei einer Aktie ist ein relativ verlässliches statistisches Signal dafür, diese Aktien, solange das High Short Interest besteht, besser nicht zu kaufen oder – wenn man sie bereits besitzt – eventuell zu verkaufen. In einem wissenschaftlichen Aufsatz heißt es: „Short interest is a strong bearish indicator“.

Die wissenschaftliche Evidenz für High Short Interest als Verkaufssignal erscheint klar und eindeutig – eindeutiger als für viele andere wissenschaftliche Erkenntnisse, auf deren Basis professionelle Anleger oder versierte Privatanleger Investmententscheidungen treffen.

Short Seller erfüllen auch nützliche Funktion

Für US-Aktien wurde zum Beispiel für den Fünfjahreszeitraum von 2015 bis 2019 gezeigt, dass die (sehr kleine) Gruppe Aktien mit dem höchsten Short Interest (also die am intensivsten leerverkauften Aktien) den allgemeinen Markt um mehr als sechs Prozentpunkte per annum unterperformen. Für die acht Jahre von 2011 bis 2018 hatten Aktien in den USA, die Gegenstand einer Wertpapierleihe waren (und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit leerverkaufte Aktien waren) um mehr als vier Prozentpunkte p.a. schlechtere Renditen als Aktien, für die das nicht galt.

Generell zeigt die Forschung unmissverständlich, dass Short Sellers trotz ihres schlechten Rufs in der Öffentlichkeit, bei CEOs von betroffenen Unternehmen und in der Politik eine positive Rolle für das Funktionieren der Börse spielen. Sie tragen dazu bei, dass Aktienkurse zu jedem Zeitpunkt möglichst nahe an ihrem intrinsischen, also ihrem technisch fairen Aktienwert liegen. Damit schützen sie insbesondere Privatanleger, von institutionellen Anlegern zu häufig über den Tisch gezogen zu werden. Auch für ökologisch-orientiertes Investieren gilt, dass Short Selling den Nachhaltigkeitsgedanken befördert.



Über die Autoren:

Gerd Kommer ist Gründer und Geschäftsführer des Münchner Vermögensverwalters Gerd Kommer Invest. Daniel Kanzler ist Head of Investment bei Gerd Kommer Invest und Gerd Kommer Capital sowie Financial Advisor bei Gerd Kommer Invest.

Praval Kapoor ist Finanzberater bei Gerd Kommer Invest. Er ist für alle Bereiche der Kundenakquise und –beratung sowie das Portfoliomanagement zuständig.